Son Dakika Haberleri: Başkent'in Eşsiz Güzellikleri Havadan Görüntülendi

Başkent'in Eşsiz Güzellikleri Havadan Görüntülendi

53 dakika önce

Başkent'in eşsiz güzellikleri havadan görüntülendi Beyaza bürünen Başkent'te kartpostallık görüntülerANKARA - Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrası Mogan Gölü, Mavi Göl ve Altınköy Açık Hava Müzesi'nin eşsiz güzelliği havadan görüntülendi.

Başkent'in eşsiz güzellikleri havadan görüntülendi
Beyaza bürünen Başkent'te kartpostallık görüntüler

ANKARA - Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrası Mogan Gölü, Mavi Göl ve Altınköy Açık Hava Müzesi'nin eşsiz güzelliği havadan görüntülendi.
Başkent'te hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara drone ile görüntülendi. Kar yağışı sonrası kentin dört bir tarafı beyaz örtüyle kaplandı.
Gölbaşı ilçesinde hava sıcaklığı gündüz -4, gece saatlerinde ise -14 dereceyi buldu. Soğuk hava nedeniyle Mogan Gölü'nün bir kısmı buz tuttu. Vatandaşlar, aç kalan kuşları ekmek atarak besledi.
Ankara'nın önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen ve ziyaretçi akınına uğrayan Altınköy Açık Hava Müzesi'de dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip. Kar yağışı sonrası beyaza bürünen Altınköy'de kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, ördekler de karın keyfini çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:53 Kaynak: İHA

Ankara, Mogan Gölü, Kar, Genel
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