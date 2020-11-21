Başkent'in gözdesi Kuğulupark - Son Dakika

Dünya da olduğu gibi yurtta da etkisini gösteren pandemi sürecinde nefes alma ihtiyacı hisseden insanların uğrak yeri olan Kuğulupark, doğal güzelliğiyle Ankaralıları cezbediyor.

Vatandaşların bunaldığı nefes alma ihtiyacı hissettiği pandemi sürecinde insanların imdadına Kuğulupark yetişiyor. Her yaştan Ankaralıların soluk aldığı kuğu ve ördeklerin bulunduğu havuzun karşısına oturarak dinlendiği Kuğulupark, pandemi sürecinde terapi gibi geliyor.

Şehrin merkezine yakınlığıyla vatandaşların kolayca gelebildiği Kuğulupark'ta insanlar bir yandan dinlenerek günün keyfini çıkarırken bir yandan da fotoğraf çektirip anı ölümsüzleştiriyorlar. Uzmanların kapalı alanlar yerine açık alanlarda bulunulması uyarısını dikkate alan vatandaşların havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle birlikte geldikleri Kuğulupark, nostaljik havasıyla da Çankaya'nın gözbebeği olmaya devam ediyor. - ANKARA