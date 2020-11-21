Başkent'in gözdesi Kuğulupark - Son Dakika

Başkent'in gözdesi Kuğulupark

21.11.2020 11:28
Başkent'in gözdesi Kuğulupark, System.String[]

Dünya da olduğu gibi yurtta da etkisini gösteren pandemi sürecinde nefes alma ihtiyacı hisseden insanların uğrak yeri olan Kuğulupark, doğal güzelliğiyle Ankaralıları cezbediyor.

Dünya da olduğu gibi yurtta da etkisini gösteren pandemi sürecinde nefes alma ihtiyacı hisseden insanların uğrak yeri olan Kuğulupark, doğal güzelliğiyle Ankaralıları cezbediyor.

Vatandaşların bunaldığı nefes alma ihtiyacı hissettiği pandemi sürecinde insanların imdadına Kuğulupark yetişiyor. Her yaştan Ankaralıların soluk aldığı kuğu ve ördeklerin bulunduğu havuzun karşısına oturarak dinlendiği Kuğulupark, pandemi sürecinde terapi gibi geliyor.

Şehrin merkezine yakınlığıyla vatandaşların kolayca gelebildiği Kuğulupark'ta insanlar bir yandan dinlenerek günün keyfini çıkarırken bir yandan da fotoğraf çektirip anı ölümsüzleştiriyorlar. Uzmanların kapalı alanlar yerine açık alanlarda bulunulması uyarısını dikkate alan vatandaşların havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle birlikte geldikleri Kuğulupark, nostaljik havasıyla da Çankaya'nın gözbebeği olmaya devam ediyor. - ANKARA

Başkent'in gözdesi Kuğulupark
Başkent'in gözdesi Kuğulupark
Başkent'in gözdesi Kuğulupark
Başkent'in gözdesi Kuğulupark
Başkent'in gözdesi Kuğulupark

Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'in gözdesi Kuğulupark - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır Demet Akalın ve Deniz Seki'nin yıllardır devam eden dostluğu bitti Son Dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Ekipler intihar girişiminde bulunan 2 kişiyi ikna etmeye çalışıyor 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti Oyuncu Öykü Çelik'in koronavirüs paylaşımı tepki çekti, apar topar kaldırdı
Borsanın en değerli şirketi Koç Holding oldu Borsanın en değerli şirketi Koç Holding oldu         
11:24
Sarhoş kadın turistler, Sarhoş kadın turistler, "Bizi taciz etti" deyip yaşlı adamı sokak ortasında dövdü         
10:45
Tezkere çıktı, Mehmetçik hazır! Bakan Akar: En kısa sürede Azerbaycan'da olacağız Tezkere çıktı, Mehmetçik hazır! Bakan Akar: En kısa sürede Azerbaycan'da olacağız         
10:16
Yakalanan DEAŞ'lıların hain planları ortaya çıktı! Milletvekili ve üst düzey bürokratları kaçıracaklardı Yakalanan DEAŞ'lıların hain planları ortaya çıktı! Milletvekili ve üst düzey bürokratları kaçıracaklardı         
09:59
Delil olmadığı için itiraz edilen trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi Delil olmadığı için itiraz edilen trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi         
09:52
Yeni korona önlemleri sonrası çalışanlar hangi desteklerden yararlanacak? İşte detaylar Yeni korona önlemleri sonrası çalışanlar hangi desteklerden yararlanacak? İşte detaylar         
09:33
Sosyal medyada ifşa edilen maskesiz turist çifte kaldıkları otelde ceza kesildi Sosyal medyada ifşa edilen maskesiz turist çifte kaldıkları otelde ceza kesildi         
09:27
Atatürk'e hakaret etmemesi için uyardığı adamı ayağından vurdu Atatürk'e hakaret etmemesi için uyardığı adamı ayağından vurdu         
07:57
Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı         
21:45
Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı         
21:44
Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı         
21:19
Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı         
21:00
Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı         
20:45
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor         
20:44
Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici         
17:11
İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti         
16:39
Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler         
15:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 11:34:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent'in gözdesi Kuğulupark - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei