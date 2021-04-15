Başkent'in güvenlik okulu ANFA'da eğitimler yeniden başlıyor - Son Dakika

Başkent'in güvenlik okulu ANFA'da eğitimler yeniden başlıyor

15.04.2021 11:05
Başkent'in güvenlik okulu ANFA'da eğitimler yeniden başlıyor, System.String[]

ANFA Özel Güvenlik Eğitim Kurumu pandemi nedeniyle ara verdiği özel güvenlik eğitimlerine, yeniden başlıyor.

ANFA Özel Güvenlik Eğitim Kurumu pandemi nedeniyle ara verdiği özel güvenlik eğitimlerine, yeniden başlıyor.

Hizmet içi eğitimlerin yanı sıra yeni güvenlik personelinin yetişmesine de katkıda bulunan ANFA Özel Güvenlik Eğitim Kurumu, alanında uzman eğitmenlerle eğitim vermeye devam ediyor. Pandemi sürecinde özel güvenlik eğitimlerine ara veren kurum, Emniyet Genel Müdürlüğünün Haziran ve Eylül aylarında yapacağı 'Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitim Sınavı' öncesinde güvenlik personeli olmak isteyen kursiyerlere kapılarını 15 Nisan'dan itibaren yeniden açıyor.

Akıllı sınıflarda eğitim

Akıllı sınıflarda eğitim veren ANFA Güvenlik Okulu, teorik ve interaktif eğitimin yanında sahada da uygulamalı eğitim imkanı sağlıyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde; güvenlik tedbirlerinden temel ilk yardıma, kalabalık yönetiminden kişi korumaya kadar birçok konu yer alıyor.

Silahlı veya silahsız sertifika

Özel güvenlik eğitimi için başvuru süreci devam ederken, silahlı veya silahsız sertifika almak isteyenler belirli kriterlere göre kayıt yaptırabiliyor.

ANFA Güvenlik Eğitim Kurumuna silahsız sertifika için başvuracak adaylarda 18 yaşını doldurmuş ve en az ortaokul mezunu olma, silahlı sertifika için başvuracak adaylarda ise en az 21 yaşında ve lise mezunu olma şartı aranıyor. Adayların ayrıca bir devlet hastanesinden alınmış heyet raporu, diploma veya öğrenim belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve biyometrik fotoğrafı ile birlikte eğitim merkezine başvuruda bulunması gerekiyor.

Pandemi süreci nedeniyle ara verilen özel güvenlik eğitimlerine yeniden başladıkları bilgilisini veren ANFA Güvenlik Genel Müdürü Bektaş Arslan, şu açıklamalarda bulundu:

"Ankara'da 1992 yılından bu yana faaliyet gösteren ANFA Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi bünyesindeki Özel Güvenlik Eğitim Kurumu, özel güvenlik görevlisi yetiştirmek üzere 2005 yılında kurulmuştur. Eğitim kurumumuzda silahsız, silahlı, silah yenileme, hizmet içi atış, at ve köpek eğitimlerinin yanı sıra görev yerlerinin özelliklerine göre hizmet içi eğitimler de veriyoruz. Ara verdiğimiz eğitimler için kayıt başvurularına Mart 2021'de yeniden başladık."

Sahada uygulamalı ve teorik dersler 15 Nisan'da başlıyor

Özel Güvenlik Eğitim Kurumu'nda 40'ar kişi kapasiteli 3 adet derslikte eğitimlere başlayacak olan kursiyerler, dışarıya göre daha uygun fiyatlı özel güvenlik eğitimi veren ANFA Güvenlik'i tercih ettiklerini ifade ettiler:

-Havva Tanrısever: "Yaptığımız işe daha hakim olmamız için düzenlenen eğitimler bizler için çok önemli. Özel güvenlik eğitiminin gerektirdiği bütün konuları hem teorik hem de uygulamalı olarak bizlere gösteriyorlar. ANFA Güvenlik Merkezi Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı olduğu için daha kurumsal. Dersleri veren eğitmenlerin alanında uzman olması da bizler için büyük bir şans. Dışarıda verilen özel güvenlik eğitimlerine göre daha uygun fiyatlı olması da büyük bir artı bizim için."

-Mehmet Yılmaz: "Özel güvenlik eğitimlerinin yeniden başlaması bizler için çok sevindirici. Alanında uzman eğitmenler bizlere dersleri hem teorik hem de uygulamalı olarak gösteriyor. Dışarıda verilen eğitimlere göre daha uygun bir fiyatta veriliyor. Görev esnasında gereken bütün dersleri görüyoruz. Bizlere böyle bir imkanı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesine ve ANFA'ya teşekkür ederim."

-Neslihan Beyribey: "Pandemi süreci nedeniyle ara verilen derslerin yeniden başlamasından dolayı çok mutluyum. İnsanlara yardımcı olmak ve mesleğimizi en iyi şekilde yapmak istiyoruz. Bizlere eğitim verenlerin hepsi alanında uzman ve çok yardımcı."

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi'nde uzmanlar eğitmenler tarafından ayrıca K-9 köpekleri de yetiştiriliyor. K-9 köpekleri; patlayıcı madde bulma, asayiş olayları ve kapkaç olaylarına müdahale gibi eğitim sürecine tabi tutuluyor. - ANKARA

Başkent'in güvenlik okulu ANFA'da eğitimler yeniden başlıyor
Başkent'in güvenlik okulu ANFA'da eğitimler yeniden başlıyor
Başkent'in güvenlik okulu ANFA'da eğitimler yeniden başlıyor
Başkent'in güvenlik okulu ANFA'da eğitimler yeniden başlıyor
Başkent'in güvenlik okulu ANFA'da eğitimler yeniden başlıyor
Başkent'in güvenlik okulu ANFA'da eğitimler yeniden başlıyor

Haziran, Pandemi, Ankara, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'in güvenlik okulu ANFA'da eğitimler yeniden başlıyor - Son Dakika


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