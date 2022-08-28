Başkent'in Kahramankazan ilçesinde etkili olan yağmur dere yataklarında taşkına sebep oldu.
Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kahramankazan ilçesinde bulunan dereler yoğun yağış nedeniyle taşarken, sürücülere zor anlar yaşattı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Kahramankazan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramankazan'da dereler taştı - Son Dakika
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