Başkent'in Karadeniz'i kıskandıran yaylaları böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkent'in Karadeniz'i kıskandıran yaylaları böyle görüntülendi

10.04.2022 12:35

Başkent'in Karadeniz'i kıskandıran yaylaları böyle görüntülendi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan yaylalar adeta Karadeniz'i andırıyor.

Başkent'in Karadeniz'i kıskandıran yaylaları böyle görüntülendi

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan yaylalar adeta Karadeniz'i andırıyor. Karların erimesi ile birlikte yeşeren ve derelerin coştuğu yaylalar havadan görüntülendi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan Işık Dağı'nın eteğinde bulunan yaylalar, karların erimesi ile birlikte çağlayan nehirlerin ve yeşeren çiğdemlerin etkisiyle adeta renk cümbüşüne döndü. Ankara içerisinde Karadeniz yaylalarına çıkmış gibi etki bırakan eşsiz manzarası ve doğal güzellikleri ile misafirlerini bekleyen yaylalar dron ile havadan görüntülendi. Öte yandan uğrak noktası olan ve yine karların erimesi ile su yüksekliği artan Karagöl Jeositi'nin eşsiz manzarası da havadan görüntülendi. Çiğdemlerin açtığı, dere ve şelalelerin coştuğu Kızılcahamam yaylaları hafta sonunda şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen Başkentli ziyaretçilerini bekliyor

Başkent'in Karadeniz'i kıskandıran yaylaları böyle görüntülendi
Başkent'in Karadeniz'i kıskandıran yaylaları böyle görüntülendi
Başkent'in Karadeniz'i kıskandıran yaylaları böyle görüntülendi

YORUMLAR
500
AK Parti'den Ankara'daki toplu ulaşım ücretlerine ilişkin açıklama AK Parti'den Ankara'daki toplu ulaşım ücretlerine ilişkin açıklama Trabzonspor kayıplara rağmen şampiyonluğa koşuyor Trabzonspor kayıplara rağmen şampiyonluğa koşuyor

Kızılcahamam, Karadeniz, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'in Karadeniz'i kıskandıran yaylaları böyle görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
12:51 Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti!
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
12:46 Fransa'da dengeler alt üst olacak! Macron'un rakibi Le Pen gaza bastı
12:24 İftar sofrasında öğrencilere söyledi! İşte Erdoğan'ın en sevdiği yemek
12:21 Rusya-Ukrayna savaşı gıda emtia fiyatlarını etkiledi! Et fiyatları son 32 yılın en yüksek seviyesinde
11:56 Aslı Bekiroğlu sevgili kriterlerini sıraladı: Tipten yana derdim yok
11:31 Boşanma aşamasındaki çift arasında "cinsellik" tartışması: İktidarsız olduğunu tüm Seferihisar biliyor
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
10:43 Savaşarak geçen 46 günden sonra hala istediklerine ulaşamadılar! İşte Rus ordusunun başarısızlığının 9 sebebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 12:58:45. #1.11#
SON DAKİKA: Başkent'in Karadeniz'i kıskandıran yaylaları böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement