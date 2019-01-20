Başkent'in Milli Gelirini Yükseltmek İstiyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Başkent'in 280 milyar liralık bir gayri safi yurt içi hasıla ürettiğini belirterek, "Biz bu rakamı ihracat ve turizm gelirlerini artırarak yükseltmek istiyoruz.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Başkent'in 280 milyar liralık bir gayri safi yurt içi hasıla ürettiğini belirterek, "Biz bu rakamı ihracat ve turizm gelirlerini artırarak yükseltmek istiyoruz." ifadesini kullandı.



ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Hava Yollarının (THY) 60 yıl aranın ardından başlattığı Ankara-Roma doğrudan uçuşuyla Başkent'ten Roma'ya giden Oda heyeti çalışmalarına başladı.



Heyet, Roma'daki ilk ziyaretlerini Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ile İtalyan Odalar Birliğine (Unioncamere) gerçekleştirdi.



ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli'yi ziyaretindeki konuşmasında iki yıldır Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların artırılmasına yönelik çalıştıklarını kaydetti.



THY'nin doğrudan uçuşu ile Roma'ya gelmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Baran, Ankara sanayisinin gelişimi için yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.



Baran, Ankara'nın sanayi ve ticaretin yanı sıra kongre, fuar, medikal ve termal sağlık turizmiyle de tanınması için faaliyetler yürüttüklerini belirterek, "Şehrimiz 280 milyar liralık bir gayri safi yurt içi hasıla üretiyor. Biz bu rakamı ihracat ve turizm gelirlerini artırarak yükseltmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Büyükelçi Esenli'den sağlık turizmi vurgusu



Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli de Ankara-Roma arasında direkt uçuşların başlamasının önemine dikkati çekerek bu konudaki çabalarından dolayı Baran'a teşekkür etti.



Esenli, özellikle sağlık turizminin gelişmesine yönelik çalışmaların çok yerinde olduğunu belirterek, "Sağlık turizmi konusunda yaptığınız (ATO'nun) çalışmalar çok önemli. AB'nin nüfusu hızla yaşlanıyor. Zamanın öncesinde tedbir alıyor ve bu alanları geliştirmeye çalışıyorsunuz." açıklamasında bulundu.



Baran ve beraberindeki heyet daha sonra İtalya'nın Odalar Birliği olarak bilinen Unioncamere'nin Ulusal ve Uluslararası Girişim Projeleri Geliştirme Direktörü Domenico Mauriello ile Milano Ticaret Odası Baş Stratejist Yöneticisi ve Promos Ajans Başkanı Federico Bega ile çalışma toplantısı gerçekleştirdi.



Baran, buradaki konuşmasında İtalyan reel sektörüyle iş birliği yapılabilecek sektörleri belirleyecek bir çalışma yapmayı önererek, iki ülke arasındaki 18 milyar dolarlık dış ticaret hacminde Ankara'nın payını artırmak istediklerini ifade etti.

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