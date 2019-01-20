"Başkent'in milli gelirini yükseltmek istiyoruz"
1 saat önce
Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran, "Şehrimiz 280 milyar liralık bir gayri safi yurt içi hasıla üretiyor.
Ankara Ticaret Odası
Başkanı Baran, "Şehrimiz 280 milyar liralık bir gayri safi yurt içi hasıla üretiyor. Biz bu rakamı ihracat ve turizm gelirlerini artırarak yükseltmek istiyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:10
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