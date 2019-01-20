Son Dakika Haberleri: "Başkent'in milli gelirini yükseltmek istiyoruz"

"Başkent'in milli gelirini yükseltmek istiyoruz"

1 saat önce

Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran, "Şehrimiz 280 milyar liralık bir gayri safi yurt içi hasıla üretiyor.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran, "Şehrimiz 280 milyar liralık bir gayri safi yurt içi hasıla üretiyor. Biz bu rakamı ihracat ve turizm gelirlerini artırarak yükseltmek istiyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:10 

İhracat, Ankara Ticaret Odası, Ekonomi
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