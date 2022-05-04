Başkent'in ortasındaki sakuralar görsel şölen oluşturuyor - Son Dakika
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Başkent'in ortasındaki sakuralar görsel şölen oluşturuyor

04.05.2022 15:12

Ankara'da Dikmen Vadisi'nde çiçek açan sakura ağaçları görsel şölen oluşturdu.

Ankara'da Dikmen Vadisi'nde çiçek açan sakura ağaçları görsel şölen oluşturdu. Yılda sadece bir dönem çiçek açan ağaçlarla fotoğraf çekinmek isteyen vatandaşlar ise parka akın etti.

Sakura ağaçlarının çiçek açması ile renklenen Dikmen Vadisi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Japon kültüründe yeniden doğuşun, ilkbaharın gelişinin müjdecisi olarak nitelendirilen sakura ağaçlarının (Japon kirazı) çiçek açması ile vadi adeta renk cümbüşüne büründü. Vadiyi bayramın ilk günü ziyarete gelen ziyaretçiler, 7-10 gün arasında çiçeklerini döken sakura ağaçları arasında yürüyüş yaparak, fotoğraf çekindi. Ankara'nın ortasında kalan bu muazzam alan havadan da görüntülendi.

"HER ZAMAN TERCİH ETTİĞİMİZ BİR YER"

Uzun yıllardır Ankara'da yaşadığını ve Dikmen Vadisi içerisinde yer alan parka geldiğini belirten Burak Tulum, "Bugün bayram ve biz de doğanın tadını çıkarmak için buradayız. Dikmen Parkı, her zaman tercih ettiğimiz bir yer. İnsanlar da gördüğüm kadarı ile yürüyüş yapmak için burayı tercih etmişler. Doğada nadir bulunan özel bitkilerden olan sakura ağacı, yürüyüş yaparken bize büyük keyif veriyor" dedi.

Bayburt'ta yaşadığını ve Dikmen Parkı'na geldiğinde sakura ağaçlarından etkilendiğini aktaran Taha Karateke, ilk defa gördüğünü ve mutlu olduğunu söyledi.

"DOĞAL OLUŞU VE ÇİÇEKLERİNİN PEMBE OLMASI BİZİ BURAYA GETİRDİ"

Betül Üzer, "Sosyal medyada gördüm, hoşuma gitti ve geldim. Sakura ağaçlarını ilk defa görüyorum. Doğal oluşu ve çiçeklerinin pembe olması bizi buraya getirdi" ifadelerini kullandı.

5 kilometre uzaktan koşarak Dikmen Vadisi'ne geldiğini belirten Özgür Haras, "Dikmen Vadisi'nin eski haline kavuştuğunu duydum. Adeta cennet bahçesine dönmüş. Tek kelime ile mükemmel. Yaklaşık 17 kilometredir koşuyorum, burada daha da canlandım" diye konuştu.

(Oğuzhan Halil Özbek - Utku Şimşek - İbrahim Çakmak/İHA)

Başkent'in ortasındaki sakuralar görsel şölen oluşturuyor
Başkent'in ortasındaki sakuralar görsel şölen oluşturuyor
Başkent'in ortasındaki sakuralar görsel şölen oluşturuyor
Başkent'in ortasındaki sakuralar görsel şölen oluşturuyor

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Ramazan Bayramı, Ankara, Sakura, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'in ortasındaki sakuralar görsel şölen oluşturuyor - Son Dakika


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