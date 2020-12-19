Başkent'in pandemi sonrası turizminin geleceği masaya yatırıldı - Son Dakika

Başkent'in pandemi sonrası turizminin geleceği masaya yatırıldı

19.12.2020 11:44
Başkent'in pandemi sonrası turizminin geleceği masaya yatırıldı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tarafından düzenlenen "9. Bilkent Turizm Forumu"na katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tarafından düzenlenen "9. Bilkent Turizm Forumu"na katıldı.

Covid-19 sürecinden dolayı video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Pandemi Sonrası Turizm: Yeni Bir Gelecek" konulu uluslararası forumda Büyükşehir Belediyesini temsil eden Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen katıldı.

Durum tespiti yaparak sivil toplum kuruluşlarıyla ve akademik çevrelerle iş birliği yaptıklarını belirten Ödemiş, uluslararası düzeyde düzenlenen turizm fuarında şunları kaydetti:

"Ankara olarak tarih ve doğa anlamında çok önemli kazanımlarımız. Bizim kanaatimize göre bu yeni dönemde paket tur dediğimiz kitle turizminin yanı sıra asıl dar grupların hareket ettiği kültür turizminin gelişeceğini ön görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'yı bu sürece hazırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ankara turizm ile anılmıyor. Oysaki UNESCO geçici listesinde 4 tane önemli eserimiz var. Bu aslında Ankara'nın kültür ve tarih konusunda potansiyeli olduğunun göstergesi. Bizim görevimiz var olan bu zenginliği pandemi sonrası gelişecek olan yeni konsepte hazırlamak." - ANKARA

Başkent'in pandemi sonrası turizminin geleceği masaya yatırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Turizm, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'in pandemi sonrası turizminin geleceği masaya yatırıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar 8 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonrası ilk görüntüler Trump'ın Twitter hesabına 5. denemesinde erişim sağlayan hacker, dikkat çeken şifreyi paylaştı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı SGK, koronadan vefat eden sağlıkçıların "meslek hastalığı" işlemlerine dair yol haritasını belirledi Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Seren Serengil yıllar sonra itiraf etti: Kerem Tunçeri ile 1 yıl aşk yaşadık Seren Serengil yıllar sonra itiraf etti: Kerem Tunçeri ile 1 yıl aşk yaşadık         
11:19
Bu da oldu! Kuzey Kore'de bir balıkçı, ABD radyosu dinlediği için öldürüldü Bu da oldu! Kuzey Kore'de bir balıkçı, ABD radyosu dinlediği için öldürüldü         
10:50
5 gün ayrı kalan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti barıştı 5 gün ayrı kalan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti barıştı         
10:36
Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş         
09:46
Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti         
09:21
Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak         
08:44
En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı         
08:44
Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı         
08:36
Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu         
08:34
Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar         
08:17
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 kişi hayatını kaybetti         
08:09
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 12:05:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent'in pandemi sonrası turizminin geleceği masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei