Son Dakika Haberleri: Başkent'in Parlayan Yüzü Mamak

Başkent'in Parlayan Yüzü Mamak

52 dakika önce

Yürüttüğü çalışmalarla ilçeyi kent estetiği açısından bambaşka bir görünüme kavuşturan Mamak Belediyesi, meydanlar, kavşaklar ve parklarıyla yaz-kış ışıl ışıl parlıyor.

Başkent'in Parlayan Yüzü Mamak, System.String[]
Yürüttüğü çalışmalarla ilçeyi kent estetiği açısından bambaşka bir görünüme kavuşturan Mamak Belediyesi, meydanlar, kavşaklar ve parklarıyla yaz-kış ışıl ışıl parlıyor. Teknolojinin son imkanlarını kullanarak vatandaşlara kaliteli hizmeti götüren belediye, led aydınlatma çalışmaları ilçeyi yalnızca gündüz yaşayan yer olmaktan çıkardı. Aydınlatma çalışmaları ile göz kamaştıran ilçede renk geçişli havuz aydınlatmaları, parklardaki dekoratif aydınlatmalar, saat kuleli meydan aydınlatmaları ve yatırımlardaki cephe aydınlatmaları ilçenin imajını değiştiriyor. Aydınlatma çalışmaları ile rengarenk olan ilçede, gece-gündüz, yaz-kış görsel bir şölen oluşuyor. Kent estetiğine büyük önem verdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Modern şehircilik anlayışında kent estetiği çok önemlidir.Tamamlayarak hizmete sunduğumuz yatırımlar hem gündüz hem gece göz kamaştırıyor. Mamak'ı ışıl ışıl parıldayan bir ilçe haline getirdik" dedi.

Mamak artık daha aydınlık, daha tasarruflu

Tasarruf ampullü iki direğin aydınlattığı alanı sadece bir direk ile aydınlatabilen LED teknolojisi sayesinde, büyük oranda enerji tasarrufu sağlandı. Çalışmalarda gündüz aydınlığını taşıyan LED'li elektrik direkleri, bu alanların gece karanlığında da kullanımına kapı açtı. Yapılan enerji tasarrufu ile hem ilçe ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunulduğuna dikkat çeken Akgül, kaynakların tasarruflu kullanılmasını gerektiğini kaydetti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:09 Kaynak: İHA

Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel
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