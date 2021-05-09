Başkent'in sembol binaları 9 Mayıs Avrupa Günü'nü dolayısıyla özel olarak ışıklandırıldı - Son Dakika

Başkent'in sembol binaları 9 Mayıs Avrupa Günü'nü dolayısıyla özel olarak ışıklandırıldı

ANKARA - Başkent'te bulunan sembol binalar Atakule ve TOBB İkiz Kuleleri 9 Mayıs Avrupa Günü'nü nedeniyle özel olarak ışıklandırıldı.

AB İletişim Stratejisi kapsamında 9 Mayıs Avrupa Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Bu kapsamda Ankara'nın simge binalarından Atakule, AB Türkiye Delegasyonu ile birlikte AB ve Türkiye renkleriyle ışıklandırıldı. Ayrıca TOBB İkiz Kuleleri de sarı ve lacivert renkli ışıklarla AB Günü kapsamında Ankara'yı süsledi.