Başkent'in tarihi mirası yeniden ayağa kalkacak - Son Dakika

Başkent'in tarihi mirası yeniden ayağa kalkacak

13.02.2021 23:02

Başkent'in tarihi mirası yeniden ayağa kalkacak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın tarihi mirasını yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaların başladığını duyurdu.

Başkent'in tarihi mirası yeniden ayağa kalkacak

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın tarihi mirasını yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaların başladığını duyurdu.

Başkan Yavaş, Ulus'un tarihi dokusuna uygun olarak yapılacak projeler hakkında, "Cumhuriyet döneminin emaneti olan bu yapılarımızın sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmalarını tamamlayarak tekrar faaliyete geçireceğiz. Başkentimizin tarihi geleceğine ışık olacak" dedi.

Proje kapsamında Anafartalar Caddesi ve Çarşısı, Posta Caddesi, Ulus İş Hanı, Çıkrıkçılar Yokuşu ve Sobacılar Çarşısı'nın bulunduğu bölge yenilenerek Başkent'e kazandırılacak. Büyükşehir Belediyesi ayrıca tarihi Roma Tiyatrosu'nu dünya kültürel mirasına alınması için "Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi" ile açık hava müzesi ve cazibe merkezi haline dönüştürüleceği ifade edildi.

Başkentin tarihini gelecek nesillere taşımayı amaçlayan Yavaş, "Ulus'u tarihi dokusuna uygun olarak canlandırıyoruz. Cumhuriyet döneminin emaneti olan bu yapılarımızın sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmalarını tamamlayarak tekrar faaliyete geçireceğiz. Başkentimizin tarihi geleceğine ışık olacak" diye konuştu.

Ankara'nın tarihini büyük bir titizlikle incelediklerini ve tarihi dokuyu korumaya özen göstereceklerini vurgulayan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, projeye ilişkin olarak, "Bu bölge Ankara'nın tarihi kent merkezi. Ulus İş Hanı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü olarak kullanılan bina ve Anafartalar Çarşısı, Cumhuriyet döneminin tarihi binaları. Biz Ulus'un tarihi kent merkezinin sosyoekonomik olarak yeniden canlandırılmasını hep birlikte sağlayacağız. Ulus İş Hanı ve Anafartalar Çarşısının cephe yenilemesine yönelik çalışmalar başlayacak. Özgün dokusuna ve karakteristik yapısına zarar vermeden yapılacak bir proje bu. Bu yıl iki projeyi de bitirmeyi planlıyoruz. Gençlik ve Spor Müdürlüğü binasının da otel olması için Büyükşehir Belediye Meclisinden karar alındı. Ulus'ta gelen misafirleri ağırlayacak büyük bir otel yoktu. Elimizdeki bu binayı koruyarak, işlev vererek faaliyete geçirmeyi planladık. Posta Caddesi, Ulus İş Hanı, Çıkrıkçılar Yokuşu ve Sobacılar Çarşısı sağlıklaştırma ve cephe çalışmasını da en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Anafartalar Caddesini bu yüzden önemsiyoruz. Tabela kirliliği ile de ayrıca mücadele diyoruz. Bu konuda da gerekli çalışmaları başlattık. Arkeolojik yapıyı öne çıkararak Ankara'nın geçmişini gelecek nesillere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"Roma Tiyatrosu ve Arkeopark projesi turizme katkı sağlayacak"

Roma Tiyatrosu'nu arkeopark alanına dönüştürerek kent turizmine kazandıracak proje kapsamında; ziyaretçileri ağırlayacak karşılama merkezi, çocukların arkeolojik eğitim alacağı oyun alanı ve üniversiteden akademisyenlerin nezaretinde aktif kazı yapabilme imkanı sağlayacağının altı çizildi.

Roma Tiyatrosu'nun Başkentliler kadar turistler için de bir cazibe merkezi haline geleceğini söyleyen Ödemiş, şöyle devam etti: "Yaklaşık iki bin yıllık Roma Tiyatrosu'nun üzerinde bulunuyoruz. Bu tiyatro 1982 yılında burada tesadüfen bir kazı çalışması esnasında tespit edilmiş. Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi klasik arkeoloji bölümü öğretim üyeleri iş birliğiyle kazı çalışmaları sürdürülmüş. Roma Tiyatrosunun yanı sıra 17 bin metrekarelik bir alanı içine alan Arkeopark projemiz hayata geçiyor. Önümüzdeki günlerde bunun da ihalesini yapacağız. Dolmuş duraklarının olduğu alanı da kapalı dolmuş alanı projemiz ile birlikte kaldıracağız. O alana yönelik 17 bin metrekare otopark ve yeşil alan projemiz de tamamlanmıştır. Dolmuş duraklarını kaldırıp düzenlemeyi yaptırdıktan sonra yaklaşık 35 bin metrekare yeşil alanla, gelen misafirleri karşılayan bir otopark ve arkeopark karşılama alanı ile tarihi mekanda misafirleri kabul edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın da belirttiği gibi Ankara'da bize miras bırakılan her döneme ait tüm tarihi, doğal, kültürel, arkeolojik ve jeolojik varlıkların korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyoruz. Roma Tiyatrosuna yönelik çalışmalarımız başladı. Ekim ayında yer teslimini yaptık. Taşlar numaralandı ve üç boyutlu çizimleri yapıldı. Dolgu ve hafriyatlar çıkarıldı. Şu an numune seçimi yapıyoruz. Malzeme seçiminde titiz davranıyoruz. Burası Ankara'nın önemli bir tarihi kimlikli yapısıyla turizm potansiyeli olan bir alan ama sadece turizm açısından değil Ankaralı hemşehrilerimizin ulaşabileceği işlevsel bir özelliği de mutlaka olmalı. Roma Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesinin kardeş şehir olması yolunda tüm adımlar da atıldı. Yazışmalar yapıldı temel atma töreni ile birlikte Roma Tiyatrosunda kardeş şehir protokolü imzalayacağız.

Başkent'in tarihi mirası yeniden ayağa kalkacak
Başkent'in tarihi mirası yeniden ayağa kalkacak
Başkent'in tarihi mirası yeniden ayağa kalkacak
Başkent'in tarihi mirası yeniden ayağa kalkacak

Mansur Yavaş, Ankara, Ulus, Roma, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Başkent'in tarihi mirası yeniden ayağa kalkacak - Son Dakika


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