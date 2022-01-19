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ABB, yeni ilçe otogarının yıl içerisinde hizmet vermeye başlayacağını bildirdi - Son Dakika

ABB, yeni ilçe otogarının yıl içerisinde hizmet vermeye başlayacağını bildirdi

19.01.2022 11:03
ABB, yeni ilçe otogarının yıl içerisinde hizmet vermeye başlayacağını bildirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), geçen yıl inşaat çalışmalarına başlanan 80 araç kapasiteli "Yöresel Turizm İlçe Otogarı"nın, yıl içerisinde hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), geçen yıl inşaat çalışmalarına başlanan 80 araç kapasiteli "Yöresel Turizm İlçe Otogarı"nın, yıl içerisinde hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Estetiği Daire Başkanlığınca ilçe otobüslerini bir merkezde toplamak ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Eylül 2021'de düzenlenen ihalenin ardından "Yöresel Turizm İlçe Otogarı" için inşaat çalışmaları başladı.

Yenimahalle ilçesinde Gazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde inşa edilen otogar ile çevre ilçelerde hizmet veren otobüslerin şehrin muhtelif yerlerindeki cadde ve sokaklarda indirme bindirme yaparak trafik yoğunluğuna neden olmalarının önüne geçilmesi planlanıyor.

Yıl içerisinde tamamlanması hedeflenen 80 araç kapasiteli yeni ilçe otogarı, 11 bin 36 metrekarelik alan üzerinde otobüs şoförleri için dinlenme odalarından bebek bakım odalarına, kafeteryadan mutfağa kadar birçok konfora sahip olacak.

ABB, yeni ilçe otogarının yıl içerisinde hizmet vermeye başlayacağını bildirdi
ABB, yeni ilçe otogarının yıl içerisinde hizmet vermeye başlayacağını bildirdi
ABB, yeni ilçe otogarının yıl içerisinde hizmet vermeye başlayacağını bildirdi
ABB, yeni ilçe otogarının yıl içerisinde hizmet vermeye başlayacağını bildirdi
ABB, yeni ilçe otogarının yıl içerisinde hizmet vermeye başlayacağını bildirdi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Turizm, Gazi, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABB, yeni ilçe otogarının yıl içerisinde hizmet vermeye başlayacağını bildirdi - Son Dakika
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