Son Dakika Haberleri: Başkent'in yolları çizgilerle daha güvenli
Son Dakika Güncel Haber

Başkent'in yolları çizgilerle daha güvenli

47 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in bulvar, cadde ve meydanlarında trafik ve yol çizgi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Başkent'in yolları çizgilerle daha güvenli, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in bulvar, cadde ve meydanlarında trafik ve yol çizgi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri özellikle trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafik ve yol çizgilerini yeniliyor.


Sürüş güvenliği


Büyükşehir Belediyesi, 15 metre ve üzeri genişlikte olan şehir içi yollar ile mahalleler arası grup yollarına yol çizgileri çekerek, sürüş güvenliği de sağlıyor.


Kızılay ve Sıhhiye gibi merkezi noktalar başta olmak üzere yıpranan ya da ihtiyaç duyulan yerlerde yapılan yol çizgisi ve işaretleme çalışmaları sayesinde trafik düzeni daha kontrollü sağlanırken, sürücüler de trafik kuralları konusunda farkındalık sahibi oluyor.


Okul çizgileri


Büyükşehir Belediyesi, okullarda eğitim ve öğretim gören öğrenciler için ayrıca okul bahçelerini oyun çizgileri ile boyayarak oyun alanları oluşturuyor.


Çocukların kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla son 6 ayda 106 okul bahçesini oyun çizgileriyle boyayan Büyükşehir Belediyesi, geleneksel çocuk oyunlarını da yeni nesillerle tanıştırıyor.


Tombikten mendil kapmacaya, yakar toptan sekseğe kadar birçok oyun çizgisini Başkentli öğrencilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, okulların otopark çizgilerini de yapıyor.


Yayalar ve sürücüler için hem görsel hem uyarıcı


Ankara Büyükşehir Belediyesi 1 Nisan 2019'dan itibaren yaklaşık 190 bin metrekare soğuk yol çizgi boyasını asfalt üzerine uygularken, kasis, yaya geçidi ve ofset taramaları da gerçekleştirdi.


Başkent genelinde 11 bin metrekare termoplastik yol çizgisi, 22 bin metrekare çift kompenant yaya geçidi, kasis, hız kesici ve yol çizgisi yapan Büyükşehir Belediyesi, 742 farklı noktada asfalt yol ve zemin üzerine ayak işareti, bisiklet işareti, engelli işareti, EGO yazısı ve Büyükşehir logosu da çizdi. Büyükşehir ekipleri 7/24 çalışarak, 7 bin metrekare muhtelif çizgilerle (otopark, bordür, sigarasız alan) işaretleme çalışmaları da yaptı.


Yaya öncelikli bir başkent


2019 yılının Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilmesinin ardından yaptığı yol çizgi çalışmalarıyla farkındalığı daha da artıran Büyükşehir Belediyesi, öncelikle yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu noktaları 'Önce Yaya' logolu ikonlarla boyuyor.


Ankara Valiliği, Kaymakamlıklar, Emniyet, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordinasyonlu olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi son 6 ayda Başkent genelinde asfalt üzerine 2 bin 156 "Önce Yaya" logolu ikon yerleştirdi. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Terim, Neymar ve Cavani sözleriyle Galatasaraylıları uyardı!
Testere Necmi olarak bilinen Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm haberi Kurtlar Vadisi hayranlarını yıktı Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert sözler: Ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum Komedyen Atalay Demirci'ye 15 yıl hapis istemi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 19:00:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'in yolları çizgilerle daha güvenli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]