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Başkent'in yüzünde çiçekler açıyor

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının mevsimlik çiçeklendirme çalışmaları kapsamında kavşak, bulvar, cadde ve refüjlerde çiçekler açtı.

Başkent'in yüzünde çiçekler açıyor, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının mevsimlik çiçeklendirme çalışmaları kapsamında kavşak, bulvar, cadde ve refüjlerde çiçekler açtı.

Daha yeşil ve çevre dostu bir Başkent için çalışmalarını titizlikle sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanını rengarenk çiçeklerle donatıyor. Dikilen binlerce gülün açmasıyla adeta çiçek bahçesine dönüşen kent, büyüleyen görüntüsü ile hem Başkentlilerin hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Başkent'i iklim şartlarına uygun çiçeklerle nakış nakış işleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, en son çalışmasını her gün binlerce vatandaşın kullandığı Eskişehir yolu üzerinde gerçekleştirdi. Refüjlerdeki güllerin oluşturduğu eşsiz manzara eşliğinde seyahat eden vatandaşlar, yol boyu seyir keyfi yaşamanın tadını çıkarıyor. Tablo gibi görüntüsüyle görsel bir şölen sunan çiçekler, etrafa yaydığı kokusuyla da yoldan geçenleri hayran bırakıyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:06 Kaynak: İHA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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