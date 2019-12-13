Başkent itfaiyesi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkent itfaiyesi, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Başkent itfaiyesi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Başkentte itfaiye ekipleri, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkent itfaiyesi, AA'nın

Başkentte itfaiye ekipleri, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabiri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen ekipler, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Ekipler, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde", sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları tek tek inceleyen itfaiye erleri, AA'yı yaptığı çalışmalar nedeniyle tebrik etti.

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:10 Kaynak: AA
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