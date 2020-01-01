Başkent itfaiyesi yeni yıla görev başında "merhaba" dedi - Son Dakika
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Başkent itfaiyesi yeni yıla görev başında "merhaba" dedi

6 saat önce

Başkentte, itfaiye çalışanları yeni yıla görevlerinin başında girdi.

Başkentte, itfaiye çalışanları yeni yıla görevlerinin başında girdi.

AA ekibi, Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığında yoğun mesai arasındaki yeni yıl kutlamalarını görüntüledi. Nöbetlerinin başında 2020 yılını karşılayan ekipler, mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yıl diledi.

Ankara İtfaiyesi Grup Amiri Hüseyin Gürçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yıldır bu mesleği yaptığını, mesleklerinin kutsal olduğunu belirtti.

Canlıların malını korumakla, hayvan veya insan ayrımı yapmadan hepsini 7/24 kurtarmakla görevli olduklarını ifade eden Gürçay, "Çok gururluyuz. Bugün yılbaşı, bu zamanda bile teyakkuzdayız. Bizim için bayram, yılbaşı ya da herhangi bir resmi tatil anlam ifade etmiyor, görevimizin başındayız. Bize ihbar gelir, gündüz 30 saniyede, gece ise en geç 60 saniyede karargahımızı terk ederiz. Olay yerine trafik sıkışık değilse, yanlış park etmeler yoksa, şehir merkezinde 5 dakika içinde ulaşabiliyoruz. Ankara genelinde 46 istasyonumuz var, bunların da baktığı mıntıka alanları bellidir. Yeter ki, itfaiyeler geç kaldırılmasın, itfaiyeler geç kalmaz. Ankara halkımızın ve bu gece nöbet tutan tüm teşkilatımın yeni yılını kutluyorum." diye konuştu.

Başkent itfaiyesi yeni yıla görev başında merhaba dedi

İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:33 Kaynak: AA
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