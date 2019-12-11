Başkent itfaiyesinin arama kurtarma köpekleri uluslararası göreve hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkent itfaiyesinin arama kurtarma köpekleri uluslararası göreve hazır - Son Dakika

Başkent itfaiyesinin arama kurtarma köpekleri uluslararası göreve hazır

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren iki K-9 arama kurtarma köpeği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) verilen eğitimleri tamamlayarak "Ulusal ve Uluslararası Arama Kurtarma Belgesi" almaya hak kazandı.

Başkent itfaiyesinin arama kurtarma köpekleri uluslararası göreve hazır, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren iki K-9 arama kurtarma köpeği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) verilen eğitimleri tamamlayarak "Ulusal ve Uluslararası Arama Kurtarma Belgesi" almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara İtfaiyesinde yurt içinde insan arama kurtarma alanında görev yapan 4,5 yaşındaki Leon ve 2 yaşındaki Ex isimli köpekler, AFAD Samsun İl Müdürlüğünce 18 Kasım - 6 Aralık arasında düzenlenen "Uluslararası Canlı İnsan Arama Kurtarma Sınavı"na, eğitmenlerince hazırlandı.

Katıldıkları sınavları başarıyla tamamlayan köpekler, sertifika sayesinde uluslararası canlı insan arama ve kurtarma operasyonlarına da katılım sağlayabilecek.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İtfaiye Dairesi Başkanı Salih Kurumlu, "Köpeklerimizin katıldığı uluslararası sınavda K-9 canlı insan arama kurtarma belgesi almasından büyük mutluluk duyduk. Böylece Ankara İtfaiyesinin göreve hazır K-9 canlı insan arama kurtarma köpeği sayısı 4'e ulaştı." ifadesini kullandı.

İtfaiye, Ankara, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:16 Kaynak: AA
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