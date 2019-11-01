Son Dakika Haberleri: Başkent kaldırımlarında "sayısal formüller"
Son Dakika Güncel Başkent kaldırımlarında 'sayısal formüller'

Başkent kaldırımlarında "sayısal formüller"

6 saat önce

Başkentte kaldırım taşlarının zemininde çocuklar için sek sek oyunu, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik ise matematik, fizik ve kimya formüllerine yer verildi.

Başkent kaldırımlarında

Başkentte kaldırım taşlarının zemininde çocuklar için sek sek oyunu, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik ise matematik, fizik ve kimya formüllerine yer verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle Kızılay bölgesindeki alanlarda, kaldırım ve peyzajların yenilenmesi planlanan "Kızılay Yenileme Projesi" kapsamında, kaldırım taşlarının zeminine, çok sayıda derse ait formüller ve sek sek oyunu yazıldı.

Hizmet alımı olmadan tamamen belediyelerin kendi imkanlarıyla yürütülen projede ilk olarak çocuklara yönelik sek sek oyunu çalışması, Sakarya Caddesi'ndeki kaldırım taşlarının zemininde yer aldı.

Lise ve üniversite öğrencilerine sayısal dersleri sevdirmek ve akılda kalıcılığını arttırmak amacıyla Yüksel Caddesi'ndeki kaldırım taşlarının zemini ise çift sayıların toplamı ve trigonometri gibi çok sayıda derse ait formüllerle dizayn edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin kim olduğunu biliyoruz
Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü Bakan Çavuşoğlu: YPG/PKK devleti kurmak isteyenlerin başını Fransa ile İsrail çekiyordu Ayakkabı devi Kemal Tanca, konkordato başvurusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 19:35:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent kaldırımlarında "sayısal formüller"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]