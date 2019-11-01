Başkent kaldırımlarında

Başkentte kaldırım taşlarının zemininde çocuklar için sek sek oyunu, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik ise matematik, fizik ve kimya formüllerine yer verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle Kızılay bölgesindeki alanlarda, kaldırım ve peyzajların yenilenmesi planlanan "Kızılay Yenileme Projesi" kapsamında, kaldırım taşlarının zeminine, çok sayıda derse ait formüller ve sek sek oyunu yazıldı.

Hizmet alımı olmadan tamamen belediyelerin kendi imkanlarıyla yürütülen projede ilk olarak çocuklara yönelik sek sek oyunu çalışması, Sakarya Caddesi'ndeki kaldırım taşlarının zemininde yer aldı.

Lise ve üniversite öğrencilerine sayısal dersleri sevdirmek ve akılda kalıcılığını arttırmak amacıyla Yüksel Caddesi'ndeki kaldırım taşlarının zemini ise çift sayıların toplamı ve trigonometri gibi çok sayıda derse ait formüllerle dizayn edildi.