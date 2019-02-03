Başkent Karate Ligi Kahramankazan'da Yapıldı

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Kahramankazan'da düzenlenen Başkent Karate Ligi müsabakaları sona erdi.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Kahramankazan'da düzenlenen Başkent Karate Ligi müsabakaları sona erdi.



Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde belediye spor salonunda düzenlenen ve 2 gün süren müsabakalara 48 kulüpten 984 sporcu katıldı. Minikler, yıldızlar, ümitler, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan maçlarda sporcular derece almak için ter döktü.



Dereceye giren sporcuların kupa ve madalyaları federasyon görevlileri tarafından verildi.



Organizasyon Başkanı Aydın Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakaların kata ve kumite kategorilerini mart ayında Antalya'da düzenlenecek Minik Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına hazırlık olarak değerlendirdiklerini belirtti.

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