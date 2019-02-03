Başkent Karate Ligi Kahramankazan'da Yapıldı
29 dakika önce
Türkiye Karate Federasyonu tarafından Kahramankazan'da düzenlenen Başkent Karate Ligi müsabakaları sona erdi.
Türkiye
Karate Federasyonu tarafından Kahramankazan
'da düzenlenen Başkent Karate Ligi müsabakaları sona erdi.
Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde belediye spor salonunda düzenlenen ve 2 gün süren müsabakalara 48 kulüpten 984 sporcu katıldı. Minikler, yıldızlar, ümitler, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan maçlarda sporcular derece almak için ter döktü.
Dereceye giren sporcuların kupa ve madalyaları federasyon görevlileri tarafından verildi.
Organizasyon Başkanı Aydın Karakaya
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakaların kata ve kumite kategorilerini mart ayında Antalya
'da düzenlenecek Minik Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına hazırlık olarak değerlendirdiklerini belirtti.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:23 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması
Toyota'nın Türkiye'de Ürettiği C-HR Hybrid, 2018 Yılında Dünyanın En Çok Tercih Edilen Otomobili Oldu
CHP'li Özel: Türkiye'nin Korku Filmini 1994'te Yaptığımız Hatalarla Başlattık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Ankara'ya 550 Bin Daha Bekçi Vereceğiz"