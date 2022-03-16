Başkent Kart sahibi çiftçilerin hesabına mazot desteği yatırıldı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent Kart sahibi 17 bin 702 çiftçinin hesabına mazot desteği ödemelerinin yatırıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kırsal kalkınmayı artırmak ve üretimi teşvik etmek amacıyla Başkent Kart üyesi 17 bin 702 çiftçinin hesabına, 34 milyon 746 bin 700 lira mazot desteği yatırıldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, mazot desteğine ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Ülke ekonomisi ve mazot fiyatları ortada. Ankaralı yerli üretici üretmeye devam etsin diye Türkiye'nin yerelde en kapsamlı mazot desteğine başladık. 17 bin 702 çiftçimizin Başkent Kartı'na 34 milyon 746 bin 700 lira mazot desteği yatırdık. Biz burada kaybedeni olmayan büyük bir aileyiz." ifadelerini kullandı.