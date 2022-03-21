Başkent Kiev'de hava savunma sistemleri devreye girdi - Son Dakika
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Başkent Kiev'de hava savunma sistemleri devreye girdi

21.03.2022 05:47
Başkent Kiev'de hava savunma sistemleri devreye girdi

Rusya'nın gece yarısı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e başlattığı saldırıların ardından Kiev merkezindeki hava savunma sistemleri Rus füzelerine karşı devreye girdi.

Rusya'nın gece yarısı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e başlattığı saldırıların ardından Kiev merkezindeki hava savunma sistemleri Rus füzelerine karşı devreye girdi.

Rusya ordusu tarafından bu gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı Podilskyi ilçesine füzeli saldırıların ardından Rus saldırılarına karşı Kiev'in merkezinde kurulu hava savunma sistemleri devreye girdi. Rus saldırılarına karşı devreye alınan Kiev'deki hava savunma sistemleri, kentin üstüne gelen Rus füzelerini hedef alarak bu füzeleri havada imha etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, hava savunma sistemlerinin art arda birçok atış yaptığı görüldü. Rusya'nın hedefindeki en önemli kent olan Kiev'de hava savunma sistemleri tarafından tüm hava saldırılarına karşı çalışmalar devam ediliyor. - KİEV

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent Kiev'de hava savunma sistemleri devreye girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent Kiev'de hava savunma sistemleri devreye girdi - Son Dakika
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