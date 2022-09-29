Başkent ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri 1-23 Ekim Arasında Sanatseverler ile Yeniden Buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Başkent ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri 1-23 Ekim Arasında Sanatseverler ile Yeniden Buluşacak

29.09.2022 16:38
Başkent ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri 1-23 Ekim Arasında Sanatseverler ile Yeniden Buluşacak

Başkent Kültür Yolu Festivali ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, Ankara ve İstanbul’da sanatseverler ile yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1-23 Ekim arasında düzenlenecek Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Devlet Tiyatroları beş sahnede 35 temsil ve bir atölye çalışmasında seyirci ile buluşacak. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde de Devlet Tiyatroları iki ayrı salonda beş farklı oyun sahneleyecek.

Başkent Kültür Yolu Festivali ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, Ankara ve İstanbul'da sanatseverler ile yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1-23 Ekim arasında düzenlenecek Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Devlet Tiyatroları beş sahnede 35 temsil ve bir atölye çalışmasında seyirci ile buluşacak. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde de Devlet Tiyatroları iki ayrı salonda beş farklı oyun sahneleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali ve İstanbul'da düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 1-23 Ekim arasında sanatseverleri yeniden ağırlayacak.

Ankara'nın Ulus semti ve çevresindeki tarihi ve kültürel mekanlarını içine alan 5,7 kilometrelik bir güzergah üzerindeki 70 farklı noktada yapılacak Başkent Kültür Yolu Festivali, 500'den fazla etkinlik kapsamında binlerce sanatçıyı Ankaralılar ve çevre illerdeki sanatseverlerle bir araya getirecek.

BAŞKENT KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NDE 5 SAHNEDE 35 TEMSİL VE 1 ATÖLYE ÇALIŞMASI

Festival kapsamında, Devlet Tiyatroları Ankara'da beş sahnede 35 temsil ve bir atölye çalışmasıyla seyirci karşısına çıkacak. Sanatseverler ile buluşacak oyunlar ve sahnelenme tarihleri şöyle:

Ankara Devlet Tiyatrosu: 1, 2, 4, 5, 6 Ekim, İzafiyet (Prömiyer), Küçük Tiyatro; 1 Ekim, Aşık Veysel, Roma Hamamı; 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 Ekim, Holden'in Külkedileri (Prömiyer) Oda Tiyatrosu; 22 Ekim, Ankara Manzarası, Kale Kapısı; 1, 2 Ekim, Altın Kız, CSO ADA Kamyon Tiyatrosu; 8, 9, 15, 16 Ekim, Hayal Dükkanı, CSO ADA Kamyon Tiyatrosu; 22, 23 Ekim, Vahşi Ateş ve İzci Kuşlar, CSO ADA Kamyon Tiyatrosu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu: 7, 8, 9 Ekim Alyoşa, Küçük Tiyatro; 10, 11, 12 Ekim, Seneye Bugün, Küçük Tiyatro.

Trabzon Devlet Tiyatrosu: 15, 16, 17 Ekim, Kanlı Nigar, Küçük Tiyatro.

Erzurum Devlet Tiyatrosu: 21, 22, 23 Ekim, Sersemler Evi, Küçük Tiyatro.

Antalya Devlet Tiyatrosu: 1, 2 Ekim, Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Tasvir Yapım ve Oynatım Atölyesi, Oda Tiyatrosu.

BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KAPSAMINDA 2 SALONDA 5 OYUN

Başkent Kültür Yolu Festivali ile 1-23 Ekim arasında eş zamanlı olarak başlayacak olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde de 46 ayrı mekanda, 85 salon ve 5 açık hava sahnesinde 6 binden fazla sanatçı, binden fazla etkinlikte sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Tiyatroları'nın Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sahnelenecek etkinlikleri de şunlar:

İstanbul Devlet Tiyatrosu: 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15,16 Ekim, Kontrabas, Garibaldi Salon 2; 20, 21, 22, 23 Ekim, Maçın Adamı, Garibaldi Salon 2; 3 Ekim, 80 Günde Devr-i Alem, AKM; 10 Ekim, Hırçın Kız, AKM; 18 Ekim, Karmakarışık, AKM.

YORUMLAR
500
Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Weihua: Mesafe Olarak Biraz Uzaktayız Ama Kalbimiz Yakın Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Weihua: Mesafe Olarak Biraz Uzaktayız Ama Kalbimiz Yakın YÖK Başkanı Özvar, Afrikalı büyükelçi ve maslahatgüzarlarla bir araya geldi YÖK Başkanı Özvar, Afrikalı büyükelçi ve maslahatgüzarlarla bir araya geldi Ankara Üniversitesi Senatosu yeni akademik yılın ilk toplantısını Alacahöyük'te yaptı Ankara Üniversitesi Senatosu yeni akademik yılın ilk toplantısını Alacahöyük'te yaptı
Kaynak: ANKA

Devlet Tiyatroları, Beyoğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkent ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri 1-23 Ekim Arasında Sanatseverler ile Yeniden Buluşacak - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
22:30 Darp edilen Soner Çam, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı yolsuzlukla suçladı: Parti için toplanan paraları kendi hesabına geçirdi
20:56 Rusya lideri Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelere şans vermesini istedi
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
20:27 Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor
20:14 Bir polisimizin şehit olduğu terör saldırısında yaralanan polis memuru konuştu: Faciayı önledik
20:08 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden ilginç savunma: Hastaneye gidiyorduk
19:57 Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi
19:44 Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi
19:22 Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak
19:07 Beşiktaşlı Salih Uçan'dan milli takım sitemi: Gitmeyeceğimi biliyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 22:46:03. #1.12#
SON DAKİKA: Başkent ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri 1-23 Ekim Arasında Sanatseverler ile Yeniden Buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement