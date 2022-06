Başkent'li kadınlar öğrenmenin yaşı olmadığını kanıtladı

ANKARA - Başkent'in Mamak ilçesinde açılan okuma yazma kursunda kadınlar öğrenmenin yaşının olmadığı kanıtladı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde Zübeyde Hanım Aile Merkezi'nde kadınların okuma-yazma öğrenmesi için açılan kursun mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Okuma-yazma öğrenen kursiyerler şiirler ve maniler okuyarak sertifikalarını alırken yaşadıkları mutluluk gözlerine yansıdı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Asiye Eren, "Kent trafiğinden korkmadan istedikleri yere gidebilmeyi çevrede ki her yazıyı okuyabilmeyi, kendisine verilen resmi belgeleri anlayabilmeyi ümit ediyorlar. Kadınların okuma-yazma öğrenme, bilinçlenme ve özgüven kazanması kadının güçlenmesinin yolunda atılan ilk adımdır. Kendimizi tanımak Dünya'yı tanımak sosyal hayata uyum sağlamak okuma yazma öğrenmekle başlar" ifadelerini kullandı.

Zübeyde Hanım Aile Merkezi Koordinatörü Meryem Halat, okuma yazmanın nefes almak kadar önemli olduğunu belirterek, "Burada 46 kursiyerimiz okuma yazma öğrendi. Bu bizim için çok gurur ve mutluluk verici. Her yaştan okuma yazma bilmeyen bireyler olabiliyor. Okuma-yazma ihtiyacını gidermek için tüm merkezlerimizi yılın 12 ayında seferber ediyoruz. Kursiyerlerimize canı gönülden teşekkür ederim. Hangi yaşta olursa olsun öğrenmeye açık olmak bunun için çabalamak çok önemli. Kadınlarımız sırf okuma-yazma bilmiyor diye toplu taşımaları kullanamıyor veya resmi evrakları okuyamıyor. Ama bu talihsizlikler artık tarihte kaldı ve yani bir sayfa açıldı. Umarım her zaman okumaya ve öğrenmeye devam ederler. Bizler inancımız gereği ilk emri oku olan bir dinin temsilcileriyiz. O yüzden okumak, bilmek ve görmek lazım. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Okuma yazma eğitimini tamamlayan kursiyer Hacı Hanım Can ise artık kimseye bağlı olmak zorunda olmadığının altını çizerek, "69 yaşındayım, 2 aydır bu kursa geliyorum. Okuma yazmayı öğrendim. Okuma yazmayı öğrendiğim için ve böyle bir kurs olduğu için çok seviniyorum. Mamak Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Böyle bir kurs açıldığını duyar duymaz hemen gelinimle merkeze geldim ve kaydımı yaptırdım. Okuma yazma öğrenmeden önce hastaneye gidemiyordum. Toplu taşımaları kullanamıyordum. Çok zorluklar çektiğim için böyle bir kursu duyunca hemen kayıt olmak istedim. Okuma yazma bilmediğim için kardeşim tarafından bile dolandırıldım. Artık resmi evrakları okuyabileceğim için çok mutluyum. Okuma yazma bilmiyorken hep yanımda biri olmak zorundaydı hep başkasına bağlı yaşıyordum ama artık öyle değil her işimi kendim halledebiliyorum. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Bir diğer kursiyer olan 63 yaşındaki Sevim Korkmaz yaşın çok önemli olmadığını ömrü yettiğince okumak istediğini ifade ederek, "Okuma yazmam yoktu öğrenmeye geldim ve öğrendim. Kendime olan güvenim arttı. Çocuklarımın hepsini okuttum ama ben okuyamamıştım. Bu durum beni çok üzüyordu ama artık okuma yazma öğrendim. Bu imkanları bize sağladığı için Mamak Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. 63 yaşındayım ama 24 yaşında hissediyorum. Yenilendim tazelendim ve özgüvenim arttı. Okuma yazma öğrendikten sonra hayatımda ki her şey değişti. Her yere tek başıma gidebiliyorum. Yeni arkadaşlar edindim sosyalleşebiliyorum. Maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamamıştım ama artık gittiği yere kadar okuyacağım okumayı çok seviyorum. 70 de olsa 80 de olsa son anıma kadar okuyacağım. Kendime ehliyet alacağım. Eşimle her yeri gezmek ve hayatımı yaşamak istiyorum" dedi.