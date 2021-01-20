Başkent Market'in 4. Şubesi Kızılay'a açıldı - Son Dakika

- Başkent Market'in 4. Şubesi Kızılay'a açıldı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkınmayı desteklemek amaçlı yürüttüğü projelerden olan Başken Market'in 4. Şubesi Kızılay'da açıldı.

İlki Etimesgut, ikincisi Mamak Şafaktepe, üçüncüsü ise GİMAT'ta açılan Başkent Market'in 4.şubesi Kızılay'da hizmete girdi. Açılış hakkında bilgi veren Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, Başkent Market'lerinin sayısını daha da arttıracaklarını ve Kızılay'dan sonra ilk sırada ASKİ Genel Müdürlüğü olduğunu ifade etti. Yerli kooperatif ve üreticilerin ürünlerini hijyenik koşullarda ve aracısız bir şekilde vatandaşlara ulaştırdıklarının altını çizen Velioğlu, "Bizim hedefimiz Başkentli yerel üreticiler ile tüketiciler arasında kısa tedarik zincirini kurmak ve aracıları ortadan kaldırmak. Üretici kooperatifleri ve birliklerinden Halk Ekmek garantisiyle satın aldığımız ve düzenli olarak analizlerini yaptırdığımız yöresel ürünleri Ankaralılar ile uygun fiyatla buluşturuyoruz. Raflarımızda Ankara'nın dış ilçelerinde kurulan çiftçi kooperatifleri ve üretici birliklerine ait temel gıda maddeleri, et, süt ürünleri ile sebze ve meyve gibi yüzlerce ürün mevcut. Başkent Market ile gerek Ankaralı üreticileri ekonomik yönden desteklerken gerekse halkımızın yüzünü güldürüyoruz" dedi.