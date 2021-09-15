Başkent Market'in yedinci şubesi Altındağ'da hizmete açıldı

Ankara Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren "Başkent Market"lerin sayısı artıyor. Ankara'daki 17 üretici kooperatifi ve birliğince üretilen 750'yi aşkın doğal ve yöresel ürünün taze ve uygun fiyatlarla satıldığı Başkent Market'in yedinci şubesi Dışkapı'da hizmete açıldı.

Başkent Market ve Başkent Büfeler Ankara genelinde her geçen gün yaygınlaşıyor. Başkent Market'in yedinci şubesi 14 Eylül tarihinde Altındağ Ziraat Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi No: 2/1 Dışkapı adresinde hizmete açıldı. Hizmet ağını genişleterek Altındağ'da hizmete açılan Başkent Market Dışkapı şubesinde Ankara'daki 17 üretici kooperatifi ve birliğince üretilen 750'yi aşkın doğal ve yöresel ürünün satışı yapılacak. Aynı şekilde Halk Ekmek Fabrikasında üretilen sağlıklı, kaliteli ve güvenilir ekmek ve unlu mamuller de raflardaki yerini alacak. Başkent Market aracılığıyla şu ana kadar 9'u kadınlar tarafından kurulan 14 kooperatif ile 3 üretici birliğinden 50 milyon TL'yi aşkın doğal ve yöresel ürün satın alındı. Uygulama ile kurulan üretici kooperatiflerinde istihdam edilen kişi sayısı üyeleri ile birlikte 900'e yükselirken, yerinde istihdam sağlanarak şehre göçün de önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hizmet ağı yaygınlaşıyor

Başkent Market'in Dışkapı şubesinin açılışını Halk Ekmek Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Gönenç ve Genel Müdür Yardımcısı Mete Şenocak yaptı. 40 yıllık tecrübe ile hizmet ağını genişleterek Ankara halkına en iyi hizmeti sunduklarını belirten Halk Ekmek Genel Müdürü Hüseyin Velioğlu, "29 Nisan 2020'de Etimesgut'ta ilk şubesini açarak start verdiğimiz hizmet ağını her geçen gün genişletiyoruz. Bugün yedinci şubesini Dışkapı'da açtığımız Başkent Marketimizin Başkentli vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Mansur Yavaş başkanımızın hayata geçirdiği 'Kırsal Kalkınma' projesinin en önemli ayağını oluşturan Başkent Market uygulamasında önemli mesafe aldık. Başkent Market projesi ile üreticiler ile tüketiciler arasında aracı ve komisyoncuları ortadan kaldırarak kısa tedarik zinciri kurduk. Kasap reyonlarımızda Çubuk ve Kahramankazan'dan tedarik ettiğimiz et ürünlerinin de satışını gerçekleştiriyoruz. Hem üreticiler hem de tüketiciler kazanmış oluyor" dedi. - ANKARA