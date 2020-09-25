"Başkent Market" Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda görücüye çıktı - Son Dakika

"Başkent Market" Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda görücüye çıktı

Başkent Market, Ankara'da düzenlenen 4. Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı.

Başkent Market, Ankara'da düzenlenen 4. Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı. ATO Congresium'da 27 Eylül'e kadar açık olacak fuarda Başkent Market'in standında 13 kooperatif ve birliğin yöresel ürünleri tanıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmayı önceleyen projelerle diğer belediyelere örnek olmayı sürdürüyor.

. Başkent Market, Ticaret Bakanlığı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen 4. Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı.

Üreticiyle tüketiciyi doğrudan buluşturan market modeli: başkent market

Büyükşehir Belediyesi Ankara Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren Başkent Market, kadın kooperatifleri ve yerli birliklerden satın alınan yöresel ürünleri, 24-27 Eylül tarihleri arasında açık olacak fuarda tanıtacak.

Türkiye'nin birçok ilinden 150 kooperatifin katıldığı 4. Türkiye Kooperatifler Fuarı'ndaki standında Ankara'da faaliyet gösteren 13 kooperatiften tedarik ettiği ürünleri sergileyen Başkent Market, salçadan turşuya, bakliyattan sirkeye, süt ve süt ürünlerinden et çeşitlerine kadar 407 ürünün tanıtımını gerçekleştiriyor.

Birçok noktaya açılması planlanan başkent market marka olacak

Üretici kooperatifleri ve birliklerinden Halk Ekmek garantisiyle satın aldıkları yöresel ürünleri vatandaşlarla uygun fiyatla buluşturduklarını belirten Halk Ekmek Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, şu bilgileri verdi:

" Ankara Halk Ekmek Fabrikası olarak 'Başkent Market'i Ankara üreticisi ve tüketicisinin hizmetine sunduk. 4. Türkiye Kooperatifler Fuarı'na Başkent Market markamızla ilk defa katılıyoruz. Başkent Market'in ikincisini Ekim ayı başında Mamak Şafaktepe'de açmayı planlıyoruz. Yılbaşına kadar Kızılay Sakarya Caddesi, GİMAT, Batıkent Atlantis ile ASKİ Fabrika Satış Mağazamızın içinde Başkent Market açmayı planlıyoruz. Başkent Market olarak Ankara'da sağlıklı gıdanın ulaşım noktası da olacağız."

"Üretici kooperatiflerine 5 milyon TL katkı sağladık"

Başkent Market standını gezen Velioğlu, kooperatif ve üretici birliklerce üretilen doğal, yöresel ve sağlıklı ürünlerin Başkent Market ile Halk Ekmek'in fabrika satış mağazalarında tüketicilere sunulduğuna dikkat çekerek, "13 kooperatif ile 2 üretici birliğine bugüne kadar 5 milyon TL'ye yakın katkı sağladık. 'Ankara Kırsalını Güçlendirme Programı' ile Başkentli yerel üreticiler ile tüketiciler arasında tedarik zincirini kurmayı hedefliyoruz. Ankara'daki marketlere rakip değiliz" dedi.

Tarım, gıda ve hayvancılık gibi farklı türlerde faaliyet gösteren kooperatif ve birliklerinden, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, e-ticaret temsilcilerinden market temsilcilerine kadar pek çok firmanın katıldığı ve "Birlikte Üretim, Birlikte Büyüme" sloganıyla düzenlenen fuar, 27 Eylül tarihine kadar gezilebilecek. - ANKARA

Türkiye, Başkent, Ankara, Market, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Başkent Market' Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda görücüye çıktı - Son Dakika

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