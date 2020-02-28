Başkent, Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Başkent, Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğin şehit düşmesinin ardından Ankara'da araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe destek verdi.

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğin şehit düşmesinin ardından Ankara'da araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe destek verdi.

Kentin birçok noktasında bir araya gelen vatandaşlar, araçlarını Türk bayraklarıyla süsledikten sonra Şehit Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi'ndeki evinin önüne kadar konvoy düzenledi.

Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar, şehitler için dua etti, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları attı.

Başkent, Mehmetçik için tek yürek oldu

Ankara, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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