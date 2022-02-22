Başkent merkezli fuhuş operasyonu: 28 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkent merkezli fuhuş operasyonu: 28 gözaltı

22.02.2022 16:19
Başkent merkezli fuhuş operasyonu: 28 gözaltı

Ankara'da emniyet personelince gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, 8 ev ve 1 iş yerinin fuhuş evi olarak kullanıldığı, 22 kadının fuhuş yaptırılarak mağdur edildiği tespit edildi.

Ankara'da emniyet personelince gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, 8 ev ve 1 iş yerinin fuhuş evi olarak kullanıldığı, 22 kadının fuhuş yaptırılarak mağdur edildiği tespit edildi. Konu ile ilgili olarak toplamda 28 şahıs gözaltına alındı.

Ankara'nın Polatlı ilçesi merkez olmak üzere, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği olarak yapılan çalışmalarda, fuhuş evi olarak faaliyet gösteren, yanında bulundurdukları bayanlara fuhuş yaptırarak rutin hale gelmiş olan gayrimeşru yaşantı içerisinde çıkar ve geçim sağlamayı meslek edinmiş kişilere yönelik olarak operasyon düzenlendi. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin eden şahısların işledikleri suçun deşifresine yönelik olarak yaklaşık üç ay süren çalışmalar neticesinde; toplam 28 şüpheli şahsın fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettiği, 8 ev ve 1 işyerinin fuhuş evi olarak kullanıldığı 22 kadının fuhuş yaptırılarak mağdur edildiği tespit edildi. Polatlı merkezli olmak üzere Ankara, Eskişehir ve Mersin illerinde 22 Şubat 2022 günü saat 07.00 sıralarında yapılan eşzamanlı operasyonda 28 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar haklarında tanzim edilecek soruşturma dosyası bittiğinde Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek. - ANKARA

YORUMLAR
500
Konya'da 65 ton kaçak tütün ele geçirildi Konya'da 65 ton kaçak tütün ele geçirildi Çubuk'ta 'Yaren Gecesi' etkinliği düzenlendi Çubuk'ta "Yaren Gecesi" etkinliği düzenlendi

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent merkezli fuhuş operasyonu: 28 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:13 Kiev'de savaş hali başladı! İnsanlar evlerini elden çıkarıyor! Bankalardaki paralar çekiliyor
16:09 Masada bu kez Aliyev var! Savaş gerilimi öncesi iki lider uzun masada buluştu, sıcak bir görüntü sergiledi
16:08 Ata binmek istedi! Sert tekme darbesiyle neye uğradığını şaşırdı
16:06 Mustafa Denizli siyah beyaz renklere geri dönüyor!
15:57 Putin "doğal gaz" sopası göstermişti! İngiltere dinlemedi! 5 Rus bankasına yaptırım
15:54 Putin aba altından "gaz" sopasını gösterdi: Yaptırımlar olmaması dünyanın yararına olur!
15:47 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra kendisini aldatan Yıldırım'ı affedecek mi?
15:41 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye imkansızı başarıyor
15:38 Meğer o iddianın sahibi "saplantılı hayran"mış! Tuğba Özerk'e "Tosuncuk'un paralarını aklıyor" demişti! 7 yıldır peşinde
15:35 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin ile yüzleşen Kadir ne yapacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 16:27:46. #1.12#
SON DAKİKA: Başkent merkezli fuhuş operasyonu: 28 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement