Başkent Millet Bahçesi'nde 19 Mayıs coşkusu yaşandı - Son Dakika
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Başkent Millet Bahçesi'nde 19 Mayıs coşkusu yaşandı

19.05.2022 23:24

Başkent Millet Bahçesi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen meşaleli yürüyüşün ardından gençler konserde eğlendi.

Başkent Millet Bahçesi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen meşaleli yürüyüşün ardından gençler konserde eğlendi.

Altındağ Belediyesince, Başkent Millet Bahçesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel 4 gün sürecek festivalde slot car, sahne gösterileri, spor gösterileri, sanat atölyeleri, Formula-1 simülasyonu, karaoke etkinlikleri ile çeşitli yarışmalar düzenleniyor.

Festivalin bugünkü kısmında, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve beraberindeki gençler meşaleli yürüyüşe katıldı.

Millet Bahçesi'ndeki standın önünde toplanan gençlerin bayramını kutlayan Balcı, "19 Mayıs'ın 103'üncü yıl dönümünde, Başkent Millet Bahçesi'nde birlikteyiz. Bu topraklarda sonsuza kadar hür ve bağımsız bir şekilde bu özgürlük ateşi yanacak. Biz buna inanıyoruz. Gençlerimiz bu ateşin öncü kuvveti olacak." dedi.

Daha sonra Seymen gösterisini izleyen gençler, belediye sanatçılarının verdiği konserle eğlendi.

Başkent Millet Bahçesi'nde 19 Mayıs coşkusu yaşandı
Başkent Millet Bahçesi'nde 19 Mayıs coşkusu yaşandı
Başkent Millet Bahçesi'nde 19 Mayıs coşkusu yaşandı
Başkent Millet Bahçesi'nde 19 Mayıs coşkusu yaşandı

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Altındağ, gençlik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkent Millet Bahçesi'nde 19 Mayıs coşkusu yaşandı - Son Dakika


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