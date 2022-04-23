Başkent Millet Bahçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Başkent Millet Bahçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi

23.04.2022 12:53

Ankara'nın yeni cazibe merkezi Başkent Millet Bahçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Ankara'nın yeni cazibe merkezi Başkent Millet Bahçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Ekim 2021'de açılışı yapılan Başkent Millet Bahçesi, kapılarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için açtı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Altındağ Belediyesince düzenlenen "Çocuk ve Çevre" temalı etkinlikte, sihirbazlık şovları, çocuk tiyatrosu ve palyaçoların gösterileri çocukların beğenisini topladı.

Çocuklarıyla unutulmaz anlar yaşayan aileler de alanda yer alan atlı polislerle hatıra fotoğrafı çektirerek, keyifli vakit geçirdi.

Bugün akşama kadar sürecek kutlamalarda çocuklar, canlı langırt, engelli parkur, kukla şov, tırmanma duvarı, kaydıraktan oluşan oyun alanlarıyla bayramın coşkusunu yaşayacak.

Başkent Millet Bahçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi
Başkent Millet Bahçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi
Başkent Millet Bahçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi
Başkent Millet Bahçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkent Millet Bahçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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