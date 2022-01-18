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Başkent Millet Bahçesi'nde "Nostaljik Tramvay" keyfi - Son Dakika

Başkent Millet Bahçesi'nde "Nostaljik Tramvay" keyfi

18.01.2022 12:17

Ankara'nın yeni cazibe merkezi Başkent Millet Bahçesi'ne gelen ziyaretçiler, kentin ilk "Nostaljik Tramvay"ı ile keyifli vakit geçiriyor.

Ankara'nın yeni cazibe merkezi Başkent Millet Bahçesi'ne gelen ziyaretçiler, kentin ilk "Nostaljik Tramvay"ı ile keyifli vakit geçiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Ekim 2021'de açılışı gerçekleştirilen Başkent Millet Bahçesi'nde seferlere başlayan nostaljik tramvay, ziyaretçilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Ankaralılara, çeşitli sosyal donatıların yer aldığı 637 bin metrekarelik alandan oluşan millet bahçesini 20 dakikada gezme imkanı sunan tramvayın 6 durağı bulunuyor.

İlk olarak 2,7 kilometrelik hat üzerinde bir tramvayın seferlere başladığı bahçede, talep üzerine bu sayı ikiye çıkartıldı.

Dış rengi kırmızı içi de ahşap oturaklardan oluşan tramvay, Ankaralıları bir yandan zamanda yolculuğa çıkarırken diğer yandan yeşilin her tonunun görüldüğü peyzaj düzenlemeleriyle dikkati çeken Millet Bahçesi'ni gezme imkanı sunuyor.

Başkent Millet Bahçesi'nde çiçekli bitkiler ve gül bahçelerinin yanı sıra tema bahçesi, biyolojik gölet ve su gösteri havuzu gibi alanları tramvay ile gezme fırsatı bulan ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

AA muhabirine, nostaljik tramvaya ilişkin bilgi veren vatman Erdoğan Gökçe, Millet Bahçesi'nin açılmasıyla tramvayın faaliyetlerine başladığını belirterek, 20 dakikalık periyotlarla turlarını yenilediklerini söyledi.

Yoğunluk seviyesinin hava durumuna göre değiştiğini ifade eden Gökçe, "Binen insanlar çok memnun. Ankara'da hiç tramvay olmadığı için insanlar ilk defa kentte görüyor. O yüzden çok memnunlar. Yoğunluk, hafta içi ve hafta sonuna göre değişiyor. Hafta sonu için 50 tur yapıyoruz. Ankaralılar tramvayı kentin başka yerinde göremezler. Gelip ziyaret de edebilirler. Tramvayın içinden ve dışından hatıra amaçlı fotoğraf ve video çeken çok kişi var. Çocuklar, gençler beni bazen durdurup dışarıdan hatıra fotoğrafı da çektiriyorlar." diye konuştu.

"Onlara burayı göstermek için getirdim"

İstanbul'da yaşayan anne ve babasını Millet Bahçesi'ne gezmeye getiren Caner Tortop da emeği geçenlere teşekkür ederek, keyifli bir etkinlik olduğunu aktardı.

Anne ve babasının İstanbul Kadıköy'deki tramvaya sık sık bindiğini aktaran Tortop, "Onlara burayı göstermek için getirdim. Ankara'da nostaljik tramvay yoktu ama İstanbul'da vardı. İstanbul'da daha önce binmiştik ama Ankara'da bir değişiklik olmuş oldu. İstanbul'u yaşıyormuşuz gibi oldu. Çok güzel bir etkinlik oluyor." ifadelerini kullandı.

Anne Ayten Tortop ile baba Arif Tortop ise, tramvayda keyifli vakit geçirdiklerini ifade ederek, tramvay sayesinde çok büyük alana sahip Millet Bahçesi'ni kısa süre içerisinde gezdiklerini anlattı.

Başkent Millet Bahçesi'nde Nostaljik Tramvay keyfi
Başkent Millet Bahçesi'nde Nostaljik Tramvay keyfi
Başkent Millet Bahçesi'nde Nostaljik Tramvay keyfi

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cumhurbaşkanı, İstanbul, Tramvay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkent Millet Bahçesi'nde 'Nostaljik Tramvay' keyfi - Son Dakika


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