Başkent Millet Bahçesi'nde üniversite tanıtım günleri başladı

Altındağ Belediyesince düzenlenen "Üniversite Tanıtım Günleri", Başkent Millet Bahçesi'nde başladı.

Adayların, doğru üniversite ve bölüm tercihinde bulunabilmesi için düzenlenen etkinlikte 80'den fazla üniversite, açtığı stantlarda ziyaretçilerine rehberlik hizmeti veriyor.

Söyleşi ve çeşitli etkinliklerin de yer aldığı tanıtım günlerinin açılışına, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler ve Nevzat Ceylan'ın yanı sıra Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve bazı katılımcı üniversitelerin rektörleri katıldı.

İşler, öğrencilerin etkinlik sayesinde üniversiteler hakkında gerekli araştırma ve incelemeyi, ardından da en iyi tercih sıralamasını yapacağını söyledi.

Üniversitelerin Türkiye geneline yayıldığını hatırlatan İşler, "Böylece arz miktarı artmış oldu. İşte artan bu arz miktarını öğrencilerimize sunuyoruz ki öğrencilerimiz burada seçim yapabilsin. Bu seçimlerinde öğrencilerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

İşler, 21. yüzyılın "Türkiye asrı" olacağını ve gençlerin geleceğini çok parlak gördüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Onun için kendinizi iyi yetiştirmeniz lazım. Muhakkak en az bir dili çok iyi öğrenmeniz lazım. Mümkünse ikinci dili de öğrenmeye gayret edin. Ama hepsinden önemlisi, bu coğrafyadaki tarihi varlığımızı, misyonumuzu kavramanız lazım. Bu coğrafyada ayakta kalabilmek için verilen mücadeleleri, İstiklal ve Çanakkale mücadelesini ve günümüzde verilen mücadeleleri de çok iyi okumanız, yorumlamanız lazım."

Nevzat Ceylan ise Ankara'nın bir üniversite ve öğrenci kenti olduğuna dikkati çekerek, "Ankara'mızda 400 bine yakın üniversite öğrencimiz var. Gittikçe de sayıları artıyor." dedi.

Ceylan, "Ankara'da yaşayan öğrencilerimizin, başta Ankara'daki üniversitelerimizin bu kalitesinden faydalanmasını yürekten tavsiye ediyorum ve Ankara'nın eğitimin de başkenti olduğunu belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Asım Balcı ise üniversiteler ile üniversiteye hazırlanan ve tercih aşamasına gelen öğrencileri bir araya getirmeyi hedeflediklerine işaret ederek, "3 gün boyunca burası gençlerimiz ve üniversitelerimizle dolu olacak." diye konuştu.

Üniversitelere ve gençlere hizmet sunan bakanlıkları ve kamu kuruluşlarını etkinlikte bir araya getirdiklerini anlatan Balcı, böylece katılımcı gençlerin kafalarındaki birçok soruya cevap bulacağını belirtti. Balcı, "Hangi şehre giderse ne tür imkanlarla karşı karşıya kalacaklar, hangi kamu kurumunun destekleri var, bunların da cevaplarını da burada bulacaklar." dedi.

Üniversite tanıtım günleri, 24 Temmuz'a kadar Başkent Millet Bahçesi'nde devam edecek.