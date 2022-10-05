Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Eğer samimiysen, eğer dürüstsen yasa değişikliğine zaten ihtiyacımız yok. Buyur gel anayasa değişikliğini yapalım."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Gençlik Festivali"nin açılışında konuştu. (2)

Tam Bana Göre Gençlik Festivali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' çağrısına HDP'den cevap: Yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

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