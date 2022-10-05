Başkent Millet Bahçesi
Tam Bana Göre Gençlik Festivali
Festivale katılan vatandaşlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Gençlik Festivali"nin açılışında konuştu. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal bugün 'Anayasa değişikliğine kabul oyu vermeyiz' dedi. Bunlar yalancı, bunlarda dürüstlük yok."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Eğer samimiysen, eğer dürüstsen yasa değişikliğine zaten ihtiyacımız yok. Buyur gel anayasa değişikliğini yapalım."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'na) Eğer samimiysen, eğer dürüstsen yasa değişikliğine zaten ihtiyacımız yok. Buyur gel anayasa değişikliğini... - Son Dakika