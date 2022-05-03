Başkent Millet Bahçesi ve Gençlik Parkı'nda bayram yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkent Millet Bahçesi ve Gençlik Parkı'nda bayram yoğunluğu

03.05.2022 16:52

Başkent Millet Bahçesi ve Gençlik Parkı, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Başkent Millet Bahçesi ve Gençlik Parkı, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Ramazan Bayramı'nda Başkent Millet Bahçesi ve Gençlik Parkı'na giden Başkentliler, aileleriyle eğlenceli vakit geçirdi.

Gençlik Parkı'nda bulunan ve çocuklardan büyük ilgi gören lunaparktaki bilet gişelerinde uzun kuyruklar oluştu.

Lunaparka kızıyla gelen hemşire Gökçen Akbulut, bayramın ilk gününde akraba ziyaretine gittiklerini belirterek, "Şimdi eğlenme zamanı deyip kızımla beraber biraz vakit geçiriyoruz. Gençlik Parkı'nı tercih ettik. Kızım yaşı gereği burayı çok seviyor. Güzel vakit geçiriyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyorum." dedi.

Akbulut'un kızı Ayşe Eliz de, "Burada uçan halıya, salıncağa ve uçaklı oyuncaklara bindim. En çok salıncağı, sonra uçan halıyı sevdim. Çünkü çok eğlenceliydi." diye konuştu.

"Çocuklar için çok eğlenceli bir yer"

Bayramın ikinci gününü Başkent Millet Bahçesi'nde kızı ve oğluyla geçirmeyi tercih eden ve özel bir şirkette teknisyen olan Serdar Öcal da bayramlaşmaların ardından çocukları için parka geldiklerini söyledi.

Öcal, "Buraya ilk defa geldik. Çocuklarım burada çeşitli etkinliklerde bulundular. Oynayıp enerjilerini boşaltılar. Park güzel ve büyük bir alan. Çocuklar, gençler ve aileler için güzel bir yer olmuş. Vatana millete hayırlı olsun." dedi. Çocuklar da parkı çok eğlenceli bulduklarını belirtti.

Sağlık sektöründe çalışan Funda Çelik de, yeğeniyle bayram tatilinden faydalanarak bahçeye geldiğini dile getirdi.

Çelik, "Bugün piknik yapmaya geldik. Millet Bahçesi'ne ilk defa geliyorum. Çok güzel, geniş ve çocuklar için çok eğlenceli bir yer. Çocuklarla birlikte ben de eğlendim." dedi.

Yeğeni Elif Ecrin Çelik de, "Parkta piknik yaptık ve ben trambolinde zıplayarak eğlendim." diye konuştu.

Başkent Millet Bahçesi ve Gençlik Parkı'nda bayram yoğunluğu
Başkent Millet Bahçesi ve Gençlik Parkı'nda bayram yoğunluğu
Başkent Millet Bahçesi ve Gençlik Parkı'nda bayram yoğunluğu
Başkent Millet Bahçesi ve Gençlik Parkı'nda bayram yoğunluğu
Başkent Millet Bahçesi ve Gençlik Parkı'nda bayram yoğunluğu

YORUMLAR
500
BAYRAM GECESİ BODRUM'DA CADDE VE SOKAKLARDA TURİST YOĞUNLUĞU YAŞANDI BAYRAM GECESİ BODRUM'DA CADDE VE SOKAKLARDA TURİST YOĞUNLUĞU YAŞANDI Balıkesir'de bayram öncesinde trafik yoğunluğu Balıkesir'de bayram öncesinde trafik yoğunluğu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkent Millet Bahçesi ve Gençlik Parkı'nda bayram yoğunluğu - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Rambo Okan gözaltına alındı
17:43 9 yıldır tedavi gören 15 yaşındaki kız, kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti
17:36 Alkollü sürücü ceza yiyince trafik polisine sarıldı!
17:33 Rusya: Azovstal'da ateşkesi bozan Ukrayna güçlerine saldırı başlattık
17:30 Eski eşini öldüren kişinin cinayeti çocuklarının önünde işlediği ortaya çıktı
17:28 Galatasaray'da başkan adayı Fırat Develioğlu oldu
16:25 Nişana gitmek üzere yola çıktılar! Kaza yapan ailede 1 ölü, 6 yaralı var
16:20 Met Gala'ya katılan erkekler neredeyse kadınlardan daha şık!
15:59 Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin ilk fragmanı geldi
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 18:19:40. #1.11#
SON DAKİKA: Başkent Millet Bahçesi ve Gençlik Parkı'nda bayram yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement