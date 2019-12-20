Başkent Öğretmen Atölyeleri Projesi - Son Dakika
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Başkent Öğretmen Atölyeleri Projesi

6 saat önce

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Başkent Öğretmen Atölyeleri Projesi" kapsamında Kahramankazan'da "21. Yüzyılda Eğitim Anlayışı" konulu konferans düzenlendi.

Başkent Öğretmen Atölyeleri Projesi, System.String[]

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Başkent Öğretmen Atölyeleri Projesi" kapsamında Kahramankazan'da "21. Yüzyılda Eğitim Anlayışı" konulu konferans düzenlendi.

Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen konferansa Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Özdemir konuşmacı olarak katıldı.

Özdemir, 21. yüzyılda geçerli olacak eğitim konusunda bilgiler verdi.

Eğitimi, problemi görme ve çözme kapasitesini geliştirerek insanları düşünsel yönden reşit kılmak olarak açıklayan Özdemir, "Yoksa insan sadece bilgileri tekrar ederek öğrenmiş olmaz. Öğrencinin öğrenmesini etkileyen en önemli faktör öğretmendir. Eğitimin kalitesini artırabilmek için diğer faktörlerden önce öğretmenlerin etkinliğini artırmamız gerekir." dedi.

Prof. Dr. Servet Özdemir, şunları kaydetti:

"Okula çocuğun gözüyle bakmak lazım, çocuklara başarma, mücadele etme alışkanlığı kazandırmak lazım. Öğrencilerinizin sadece ismini değil hikayelerini de öğrenin. Her çocuğun bir hikayesi vardır. Her çocuk ayrı bir dünyadır. Okula hangi duygularla geliyor anlamaya çalışmak lazım. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Eğer hikayelerini de öğrenip kullanabilirsiniz iletişiminiz daha da kolaylaşır. Okulu geliştirecek iki tane temel eleman var. Öğretmen ve yöneticiler. Bunlar istemeden okulun değiştirmek ve geliştirmek mümkün değil."

Kahramankazan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:44 Kaynak: AA
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