Başkent parklarına kadın dokunuşu - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadın Sığınma Evleri'nde kalan kadınların ördüğü el emeği örgülerle 30 Ağustos Zafer Parkı'ndaki ağaçları süsledi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kadın Sığınma Evleri'nde kalan kadınlara bir yandan sosyal, psikolojik ve hukuki destek sağlarken bir yandan da üretimden kopmamaları için atölye çalışmaları düzenliyor. Bu kapsamda 30 Ağustos Zafer Parkı'nın ağaçları, Kadın Sığınma Evleri'nde kalan kadınların ördüğü birbirinden renkli el emeği örgülerle süslendi.

Örgüler parka renk kattı

Kadınların üretime katılmasını teşvik eden çalışmaları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesinin bu yeni uygulaması sayesinde Başkent'teki rekreasyon alanlarına ve parklara kadın eli değdi.

Şiddet mağduru kadınların güçlenmesine katkı sağlayan atölye ve workshop çalışmalarını pandemi sürecinde de devam ettiren Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü, Kadın Sığınma Evleri'ndeki kadınları örgü örmeyi öğrenmeleri için bir araya getirdi. Çankaya Fidanlık Mahallesi Muhtarı Cevriye Kaya'nın yaptığı atölye çalışmasına katılan şiddet mağduru kadınlar böylece duygularını örgülere yansıttı.

Kadınların toplumsal hayattan kopmaması için atölye çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Halit Özdilek, parklara renk katan çalışma için, "Sığınma Evlerimizde kalan kadınlarımızı sorunlarından dolayı misafir ediyoruz. Kadınlarımızın sosyal ve psikolojik anlamda hayata tutunmalarını sağlıyoruz. Sığınma Evlerinde kalan kadınlarımızın hayatını kolaylaştırmak için de çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Nazar boncuğundan uğur böceğine çeşitli motiflerle hazırlanan örgüler ağaçlara giydirilirken farkındalık etkinliği ile hem parklar renklendi hem de kadınların el emeği görünür hale getirildi. - ANKARA