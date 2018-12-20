Son Dakika Haberleri: Başkent Platformu'ndan Rektör Aydın'a Plaket

Başkent Platformu'ndan Rektör Aydın'a Plaket

12 saat önce

Başkent Uluslararası Barış ve Kardeşlik Platformu (Başkent Platformu) tarafından Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'a "üstün hizmet" plaketi verildi.

Başkent Platformu'ndan Rektör Aydın'a Plaket, System.String[]
Başkent Uluslararası Barış ve Kardeşlik Platformu (Başkent Platformu) tarafından Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'a "üstün hizmet" plaketi verildi.

KÜ Rektörlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Başkent Uluslararası Barış ve Kardeşlik Platformu Genel Başkanı Mustafa Kurt, platformunun 11 yıl önce kurulduğunu hatırlattı.

Platformun insan merkezli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Kurt, "Merkezi Ankara'da bulunan, sözcüleri vasıtasıyla 70 ülkede şubeleri olan, merkeze insanı koyarak insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına hizmet eden sivil toplum kuruluşu. Bugün burada bin 200'ü aşkın konfederasyon, federasyon, vakıf ve derneği temsilen bulunuyoruz." dedi.

Rektör Aydın'ın Kastamonu üzerinden Türk dünyasına yaptığı hizmetleri yakından takip ettiklerini anlatan Kurt, "Bu takip neticesinde bu plaket Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'a "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı hizmetlerinden ötürü Başkent Platformu Yönetim Kurulu ve bin 200 sivil toplum kuruluşu tarafından layık görülmüştür. Rektörümüzü çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ise platforma teşekkür ederek şunları söyledi:

"İnşallah bu ödüle her zaman layık oluruz. Bugüne kadar beraber olduk, olmaya devam edeceğiz. Gücümüz yettikçe hizmete devam edeceğiz. Mühim olan önce milletimize, kardeş coğrafyamıza, İslam alemine ve insanlığa hizmet. İnşallah bu hizmetten geri durmayız."

Bu tür ödüllerin şahsına değil Kastamonu Üniversitesine ait olduğunu vurgulayan Aydın, "Bu ödül Kastamonu Üniversitesinin çok kıymetli mensuplarına aittir. Çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz onlarla varız. Onlarla yola devam ediyoruz. Üniversitemiz ve Kastamonu adına bunları kabul ediyoruz. Kastamonu her türlü güzelliğe layıktır. Bütün hassasiyetlerimiz bizim en önemli değerlerimizdir." diye konuştu.

Programın devamında Kurt tarafından Rektör Aydın'a üstün hizmet plaketi verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:17 Kaynak: AA

Kastamonu, Aydın, Güncel
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