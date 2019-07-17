Son Dakika Haberleri: Başkent polisi korsan otoparkçılara göz açtırmıyor
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Başkent polisi korsan otoparkçılara göz açtırmıyor

3 saat önce

Başkentte özellikle eğlence mekanlarının faaliyet gösterdiği cadde ve sokaklarda sürücülerden zorla park parası talep ederek, ücret ödemeyenlerin araçlarına zarar veren korsan otoparkçı ve valelere yönelik yılbaşından bu yana sürdürülen operasyonlarda bin 712 şüpheli gözaltına alındı.

Başkent polisi korsan otoparkçılara göz açtırmıyor, System.String[]
Başkentte özellikle eğlence mekanlarının faaliyet gösterdiği cadde ve sokaklarda sürücülerden zorla park parası talep ederek, ücret ödemeyenlerin araçlarına zarar veren korsan otoparkçı ve valelere yönelik yılbaşından bu yana sürdürülen operasyonlarda bin 712 şüpheli gözaltına alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, il genelinde özellikle eğlence mekanlarının bulunduğu cadde ve sokaklarda, otomobillerini park etmek isteyen vatandaşlardan tehditle para talebinde bulunan ve araçlarına zarar veren korsan otoparkçı ve valeler ile ilgili şikayetlerin artması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, özel ekip kurarak çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip yaparak korsan otoparkçılar ile valeleri tek tek belirleyen ekiplerin yılbaşından bu yana düzenledikleri operasyonlarda bin 712 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda ruhsatsız silah, kesici ve delici alet ele geçirildi.
Haklarında adli ve idari işlem yapılan zanlılardan il genelinde bu kişileri organize ettikleri belirlenen 5'i tutuklandı. Bin 707'si hakkında ise Karayolları Trafik Kanununa Muhalefet ve Kabahatler Kanununa göre işlem yapıldı.
Yapılan incelemede korsan otoparkçı ve valelerin çoğunun birbirleriyle bağlantılı çalıştığı, kentin işlek cadde ve sokaklarını aralarında paylaştığı belirlendi.
Bu arada operasyonların artması ile vatandaşlardan gelen şikayet sayısında azalma olduğu, birçok vatandaşın ise teşekkür mektupları gönderdiği öğrenildi.
Emniyet yetkilileri, sürücüleri korsan otoparkçı ve valelere karşı uyararak, izin belgesi olmayan, zorla park parası talep eden, belediyeye veya kamuya ait boş alanları otoparka çeviren kişilere prim verilmemesi, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşların durumu polise bildirmesini istedi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:38 Kaynak: AA
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