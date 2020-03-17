Başkent polisi torbacılara göz açtırmıyor - Son Dakika

Ankara polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda aranan 200 şahıs yakalanırken çok sayıda ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirildi.



Ankara Emniyetine bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalarda, 200 aranan şahsı yakalarken piyasa değeri 30 bin TL olan 50 gram kokain, 500 gram eroin, 635 uyuşturucu hap, 50 gram kokain, 50 kuru sıkı tabanca 50 ruhsatsız tabanca, 30 tezkeresiz av tüfeği ele geçirdi. Yakalanan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - ANKARA