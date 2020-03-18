Başkent polisi torbacılara göz açtırmıyor - Son Dakika

Başkent polisi torbacılara göz açtırmıyor
1 saat önce
Başkent polisi torbacılara göz açtırmıyor Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, 200 aranan şahıs, 500 gram eroin, 50 kuru sıkı tabancanın yakalandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:42 Kaynak: İHA
Başkent polisi torbacılara göz açtırmıyor
ANKARA - Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, 200 aranan şahıs, 500 gram eroin, 50 kuru sıkı tabancanın yakalandığını bildirdi.
Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği (Yunuslar) tarafından yapılan çalışmalarda, Şubat ayında toplam 50 ruhsatsız tabanca, 30 tezkeresiz av tüfeği, 50 kurusıkı tabanca, 200 aranan şahıs, 500 gram eroin, ele geçirildi.
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