Başkentte tütün kaçakçılarına geçit verilmedi - Son Dakika

Başkentte tütün kaçakçılarına geçit verilmedi

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce Mamak ilçesinde bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 milyon 780 bin adet makaron ve 1 ton 750 kg tütün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Dün Mamak ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda, 10 milyon 780 bin adet bandrolsüz boş makaron ve 1 ton 750 kg mükerrer bandrollü tütün ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.