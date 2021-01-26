Başkent polisinden FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına darbe - Son Dakika

Başkent Ankara'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgütün izdivaç yapılanması içerisindeki 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün etkin pişmanlıktan yararlanan şahısların ifadeleri doğrultusunda tespit ve teşhis ettiği 16 hedef şahsa yapılan operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam edildiği kaydedilirken, şüphelilerin 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yeniden yapılanma faaliyetlerini organize ettikleri ve katalog evlilik olarak tabir edilen örgütsel evlilik faaliyetlerinde yer aldıkları belirtildi.

Geçtiğimiz 2020 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerrin incelenmesi neticesinde ise örgütün katalog evliliklerde ve yeniden yapılanma faaliyetlerine başladıkları deşifre edildi. Örgütün yönetici pozisyonunda bulunup etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin yeniden yapılanmada yer alan şahısların tespiti üzerine koordineli olarak operasyon kararı alan TEM Şube Müdürlükleri ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye basarak harekete geçti.

Şüphelilerden bir kısmının ise 15 Temmuz öncesi örgütün mahrem hizmetler olarak kabul ettiği yapılarda da görev aldıkları tespit edildi. Ayrıca örgütün hijyen evleri dediği hücre evlerini yeniden kurmak için örgüt mensuplarına finans sağlamaya çalıştığı da belirtildi.

(Ali Nargüner - Yunus Özkan/İHA)