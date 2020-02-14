Başkent polisinden kaçak araçları piyasaya süren çeteye operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent polisinden kaçak araçları piyasaya süren çeteye operasyon - Son Dakika

Başkent polisinden kaçak araçları piyasaya süren çeteye operasyon

6 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirdikleri aynı renk ve modeldeki araçların şasi ve motor numaralarını Türkiye'deki ağır hasarlı araçlar ile değiştiren çeteyi düzenlediği operasyonla çökertti.

Başkent polisinden kaçak araçları piyasaya süren çeteye operasyon, System.String[]

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirdikleri aynı renk ve modeldeki araçların şasi ve motor numaralarını Türkiye'deki ağır hasarlı araçlar ile değiştiren çeteyi düzenlediği operasyonla çökertti.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro ekipleri bir çeteyi takibe aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli kişilerin tamir edilemeyecek boyutta ağır hasarlı otoların muadillerini yurt dışından ucuza satın alarak, yasa dışı yollarla Türkiye'ye soktuğu belirlendi. Ülkeye girişi yapılan otoların perte çıkmış aynı renk ve modeldeki araçların şasi ve motor numaraları ile değiştirilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Çetenin bu yolu kullanmak paravan şirket kurduğu da ortaya çıkarıldı. Polis belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaparak, şüphelileri gözaltına aldı. Ekipler, araçlar üzerinde yapmış oldukları çalışmada şasi ve motor numaraları değiştirildiği düşünülen otolara da mahkeme kararıyla el koydu. Kriminal laboratuarında yapılan incelemede 12 otonun motor ve şasi numaralarının değiştirildiği tespit edildi. Otolara change yaparak haksız kazanç elde eden şüpheliler D.Y, E.A, G.O, M.Ç ve T.K, Ankara ve Bartın illerinde yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Emniyeti Oto Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen zanlılar, sorgularının ardından tutuklanma talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:58 Kaynak: İHA
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