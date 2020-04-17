Başkent polisinden

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbir ve önlemleri kapsamında, cadde, sokak, market ve pazar alanlarını gezerek vatandaşlara "evde kal" çağrılarıyla denetimlerini sürdürüyor.

Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan ve uygulamaya konulan tedbirler kapsamında polis ekipleri, kent genelinde işlek cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kuralları ve evde kalmaları konusunda halkı sürekli anonslarla uyarmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara polisi, Ulus Hali, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Turan Güneş Bulvarı gibi halkın yoğunlukla bulunduğu alanlarda ve marketlerde uygulama yaptı.

Halkın yoğunlukla bulunduğu alanların giriş ve çıkış noktalarındaki denetimlerinde ekipler, vatandaşların ateşlerini ölçerek Kovid-19 hakkında bilgiler verdi ve vatandaşların ellerine dezenfektan döktü.

Trafik ekipleri de araçları durdurarak, ateş ölçümü ve yaş almış vatandaşlara kimlik kontrolü yaparken, sokağa çıkma kısıtlaması bulunanları uyardı.

Vatandaşlar da Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlerden memnuniyetlerini dile getirdi.