Başkent, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılına hazırlanıyor - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı kapsamında düzenlenecek etkinlikler için kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapacak.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığında ATO'da bir toplantı yapıldı.

Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın yanı sıra Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Veli Keskin ile İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu'nun da katıldığı toplantıda, etkinlik takvimi planlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürsel Baran, Gordion Antik Kenti'nin bulunduğu ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin yaşandığı ilçe Polatlı'nın başkent turizmi için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı etkinliklerinin önemli olduğuna işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl yapılacak etkinlikler için ATO olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Şu anda sayın Valimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile bu kentin paydaşlarının tamamı Ankara'nın gelişmesi adına ellerinden geleni yapıyor. Başkenti hak ettiği yere hep beraber, el birliğiyle taşıyacağız."

Ankara'nın turizm potansiyeli

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da başkentin hem yerli hem de yabancı turist çekecek önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğuna dikkati çekti.

Yılmaz, "Ankara'da yerleşmiş antik medeniyetlerin tarihi değerlerinin yanı sıra yakın dönem yüz yıllık Milli Mücadele dönemimiz bile tek başına bu kentin tekrar değerleriyle barışması üzerinden kalkınmasına yeter." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ise Sakarya Meydan Muharebesi'nin Milli Mücadele içinde ayrı bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Ayvazoğlu, "Bu savaşın 100'üncü yıl dönümünü hak ettiği şekilde etkinlikler düzenleyerek şehitlerimize olan borcumuzu ödeyebiliriz." diye konuştu.

Toplantıda, Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Koordinatörü Kadim Koç da yapılması planlanan etkinliklerle ilgili sunum gerçekleştirdi.