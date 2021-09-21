Başkent Sana'nın Husiler tarafından ele geçirilmesinin 7. yıl dönümü - Son Dakika

Yürüyüşten detay görüntüler

Gösteriden detaylar

Gösteriye katılan binlerce Husi destekçisinin slogan atması SANA - Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husilerin 21 Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini eline geçirmesinin 7. yıl dönümü münasebetiyle yürüyüş düzenlendi. Gösteriye katılan binlerce Husi destekçisi, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.