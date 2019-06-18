Son Dakika Haberleri: Başkent sele teslim oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Başkent sele teslim oldu

6 dakika önce

Başkent'te akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Başkent sele teslim oldu, System.String[]
Başkent'te akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'yı bir süredir etkisi altına alan sağanak yağış, akşam saatlerinde yine kendini gösterdi. Özellikle Çankaya'nın Kırkkonaklar, Esat gibi semtlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:41 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bolu'da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi öldü Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler Makas terörüyle liseli kızın ölümüne neden olan sanıklar, hakim karşısına çıktı 10 saatlik ameliyat sona erdi! Berfin'den sevindirici haber geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 18:47:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent sele teslim oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]