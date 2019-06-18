Başkent sele teslim oldu
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Başkent'te akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Başkent'te akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:41 Kaynak: İHA
Ankara'yı bir süredir etkisi altına alan sağanak yağış, akşam saatlerinde yine kendini gösterdi. Özellikle Çankaya'nın Kırkkonaklar, Esat gibi semtlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. - ANKARA
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