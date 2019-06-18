Başkent sele teslim oldu

Başkent'te akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Başkent'te akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.



Ankara'yı bir süredir etkisi altına alan sağanak yağış, akşam saatlerinde yine kendini gösterdi. Özellikle Çankaya'nın Kırkkonaklar, Esat gibi semtlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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