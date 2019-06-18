Başkent sele teslim oldu
1 saat önce
Başkent'te akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:50 Kaynak: İHA
Başkent'te akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ankara
'yı bir süredir etkisi altına alan sağanak yağış, akşam saatlerinde yine kendini gösterdi. Özellikle Çankaya
'nın Kırkkonaklar, Esat gibi semtlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
(İHA)
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