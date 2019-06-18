Son Dakika Haberleri: Başkent sele teslim oldu
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Başkent sele teslim oldu

1 saat önce

Başkent'te akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Başkent'te akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'yı bir süredir etkisi altına alan sağanak yağış, akşam saatlerinde yine kendini gösterdi. Özellikle Çankaya'nın Kırkkonaklar, Esat gibi semtlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
(İHA)
Başkent sele teslim oldu
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:50 Kaynak: İHA
Ankara, Güncel
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